En el Hospital Universitari de Terrassa

Terrassa exige a la Generalitat una investigación transparente tras el suicidio de una paciente en urgencias

El Ayuntamiento reclama más recursos en salud mental y una revisión de protocolos tras un suceso que ha reabierto el debate sobre la falta de camas psiquiátricas

CONTEXTO | Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Exterior del Hospital Universitari de Terrassa, este jueves.

Exterior del Hospital Universitari de Terrassa, este jueves. / Victòria Rovira

Clàudia Mas

El Ayuntamiento de Terrassa ha reclamado a la Generalitat de Catalunya una investigación “transparente” después del suicidio de una paciente en las urgencias del Hospital Universitari de Terrassa, el pasado 22 de agosto. La mujer, que presentaba un trastorno psiquiátrico grave y estaba considerada de alto riesgo, llevaba más de 48 horas esperando una cama en la planta de Psiquiatría, según confirmaron fuentes del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

En un comunicado, el equipo de gobierno municipal lamenta los hechos y expresa su “más sentido pésame” a la familia, así como su apoyo a los trabajadores que tuvieron que afrontar la situación. El consistorio considera “imprescindible” que el Departament de Salut impulse una investigación para esclarecer lo ocurrido y pide también al hospital una revisión interna de los protocolos para mejorar la atención y evitar que situaciones similares se repitan.

El CST asegura que el caso está “en fase de análisis” por parte del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y que se han seguido “todos los protocolos del CatSalut”. No obstante, el comité de empresa del hospital denuncia que detrás de este suceso se esconde una carencia estructural: la falta de camas de hospitalización psiquiátrica. “Este verano hubo pacientes que se pasaron hasta un mes en urgencias. El récord fueron cinco semanas”, explican fuentes sindicales, que comparan esta situación con la media de espera del resto de enfermos: cuatro días.

La precariedad de recursos en salud mental no es nueva, pero los profesionales advierten de que la presión ha aumentado en los últimos años y se ha convertido en un problema recurrente. La saturación de urgencias, unida a la escasez de plazas en unidades de agudos, obliga a mantener a pacientes en espacios inadecuados durante periodos prolongados.

A nivel de Catalunya, Esquerra Republicana ha registrado en el Parlament la comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, para que dé explicaciones sobre “la situación insostenible” que vive el servicio de urgencias del hospital egarense. Los republicanos quieren saber si el Govern tiene previsto tomar medidas para revertir esta situación crítica y qué actuaciones concretas llevará a cabo para impedir que se repitan casos como el de agosto.

ERC ha solicitado asimismo la comparecencia del director del CatSalut y del gerente del Consorci Sanitari de Terrassa, así como la intervención en la comisión de Salut de representantes del comité de empresa del hospital. Los republicanos, que ya han trasladado su pésame a la familia y su apoyo al personal del centro, aseguran que los trabajadores venían advirtiendo desde hacía tiempo de la situación límite que atraviesan las urgencias.

Otro incidente en la misma semana

Tres días después del suicidio, el lunes 25 de agosto, otro paciente con patología psiquiátrica se fugó de las urgencias del mismo centro, según fuentes sanitarias. El hospital no ha confirmado este episodio, pero los trabajadores lo vinculan al mismo déficit de recursos que denuncian desde hace meses.

El Ayuntamiento de Terrassa considera que lo sucedido es una señal de alarma y reclama a la Generalitat reforzar la dotación de personal y medios materiales destinados a la salud mental. Estas demandas se trasladarán próximamente a la consellera de Salut, en una reunión que se está concretando con el Departament.

