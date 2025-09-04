La Generalitat exige más documentación para investigar al colegio de Terrassa acusado por familias de una deriva ultracatólica

El conflicto que desde hace meses sacude al Col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa (Vallès Occidental), está lejos de apagarse. La consellera de Educación, Esther Niubó, confirmó que su departamento ha solicitado a la dirección del centro concertado nueva documentación relativa al expediente informativo que se mantiene abierto. Según explicó en la rueda de prensa de inicio del curso escolar, lo requerido por Inspección no se limita a las denuncias iniciales presentadas por un grupo de familias, sino que abarca “otros ámbitos” que todavía no han sido aclarados y que, en palabras de la consellera, van "más allá de las cuestiones de la primera denuncia de las familias".

"Desde Inspección se requirió mayor información relativa a otros ámbitos, que no eran los que inicialmente en la denuncia de las familias se trataban. Y, por tanto, se está pendiente de recibir toda la documentación que se ha requerido adicionalmente por parte de Inspección en el centro" detalló Niubó, quien subrayó que el procedimiento sigue en marcha y que el Govern quiere asegurarse de que se cumplen los requisitos legales en todas las áreas afectadas.

Una batalla en varios frentes

La intervención de la consellera llega en un momento especialmente delicado. Tres familias del centro están actualmente demandadas por la propia dirección, que les reclama 37.000 euros por supuestas calumnias y por lo que definen como una “campaña de difamación” organizada a través de un grupo de WhatsApp.

El plazo para presentar recurso expira el 20 de septiembre, ya que el mes de agosto no computa en términos judiciales. La tensión jurídica se suma así al conflicto interno que, desde la pasada primavera, enfrenta a la comunidad educativa con el equipo directivo encabezado por Gregori Ponce.

Denuncias de “radicalización religiosa”

El malestar estalló en marzo, cuando más de un centenar de familias denunciaron un cambio profundo en el ideario del colegio tras la llegada del nuevo equipo directivo en septiembre de 2023. Los progenitores acusan a la dirección de impulsar una “radicalización ultracatólica” que, según su versión, ha transformado la vida escolar: más horas de religión, incremento de asignaturas impartidas en castellano en ESO y Bachillerato, incorporación de profesorado vinculado a movimientos católicos y una mayor frecuencia de actividades litúrgicas.

“Nosotros no estamos en contra de los docentes, sino de una deriva ideológica que rompe con el carácter abierto que siempre tuvo el colegio”, explican fuentes de la plataforma Recuperem el Karmel, nacida en medio de la crisis. Esta agrupación de familias organizó en junio una marcha por el centro de Terrassa que reunió a unas 200 personas para denunciar lo que consideran un “golpe ideológico” en una institución concertada con más de 80 años de historia.

Vigilancia institucional

El Departament d’Educació abrió un expediente informativo al centro en primavera y, en junio, remitió un requerimiento oficial para comprobar si se estaba incumpliendo la normativa lingüística y los requisitos de competencia en catalán que debe acreditar el profesorado. Además, el Síndic de Greuges se ha comprometido a hacer un seguimiento de la situación, y el Observatorio de Terrassa también lo analiza.

Pese a ello, la dirección del colegio insiste en defender su actuación. En un comunicado público, el centro asegura que se mantiene fiel a su “ideario cristiano y carmelita”, recuerda que sigue siendo propiedad de la orden de los Padres Carmelitas desde su fundación en 1942, y califica las acusaciones de campaña orquestada contra su proyecto pedagógico.

“Dijimos desde el inicio que acudiríamos a la vía judicial si era necesario. Ha sido el último recurso, porque no podemos permitir un ataque organizado que pone en riesgo la reputación del colegio y el esfuerzo de toda la comunidad”, sostienen fuentes de la escuela.