Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos

12 dotaciones de Bombers para apagar tres baterías de litio cerca del campus universitario de Terrassa

El incendio se propagó a una nave colindante con material para la fabricación de pirotecnia y tres personas tuvieron que ser atendidas por el SEM

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025

Incendio de tres baterías en Terrassa

Incendio de tres baterías en Terrassa / Bombers de la Generalitat

El Periódico

El Periódico

Terrassa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio declarado poco antes de la medianoche de este jueves en una nave de la calle Pedra Blanca, en la zona del campus universitario de Terrassa (Vallès Occidental), obligó a movilizar a 12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Según fuentes del cuerpo, el aviso se recibió a las 23.56 horas, cuando comenzaron a arder tres baterías de litio en el interior de la nave. A la llegada de los equipos de emergencia, el fuego ya estaba “totalmente desarrollado” y se había propagado por el techo hacia una nave colindante donde se almacenaba material para la fabricación de pirotecnia.

Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de extinción tanto en la nave afectada, para reducir la intensidad del incendio, como en la segunda instalación, con el objetivo de evitar su propagación. Tras varias horas de trabajo, a las 03.12 horas el incendio pudo darse por extinguido. Posteriormente, se realizaron tareas de revisión de puntos calientes y ventilación de los espacios afectados.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendió a tres personas durante la intervención, aunque no trascendió la gravedad de su estado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  2. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  3. El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
  4. Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
  5. Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita
  6. Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
  7. Misterios bajo tierra en Glòries: canales, una estación fantasma y cuatro grandes salas enterradas
  8. El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: 'Nos enamoramos

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Cinco heridos en una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en Terrassa

Cinco heridos en una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en Terrassa

Aquí están los radares de velocidad en Terrassa

Aquí están los radares de velocidad en Terrassa

Levantar la barrera de peaje de la autopista C-16 costaría 515 millones de euros

Levantar la barrera de peaje de la autopista C-16 costaría 515 millones de euros

Viñeta, la tasa para eliminar peajes que nunca llega a las autopistas de Catalunya

Viñeta, la tasa para eliminar peajes que nunca llega a las autopistas de Catalunya

Muere una mujer mayor en el incendio de su domicilio en Terrassa

Muere una mujer mayor en el incendio de su domicilio en Terrassa

Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana

Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana

Terrassa recoge más de 650 toneladas de aceite doméstico en los últimos 13 años

Terrassa recoge más de 650 toneladas de aceite doméstico en los últimos 13 años