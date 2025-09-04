Tres heridos
12 dotaciones de Bombers para apagar tres baterías de litio cerca del campus universitario de Terrassa
El incendio se propagó a una nave colindante con material para la fabricación de pirotecnia y tres personas tuvieron que ser atendidas por el SEM
Un incendio declarado poco antes de la medianoche de este jueves en una nave de la calle Pedra Blanca, en la zona del campus universitario de Terrassa (Vallès Occidental), obligó a movilizar a 12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.
Según fuentes del cuerpo, el aviso se recibió a las 23.56 horas, cuando comenzaron a arder tres baterías de litio en el interior de la nave. A la llegada de los equipos de emergencia, el fuego ya estaba “totalmente desarrollado” y se había propagado por el techo hacia una nave colindante donde se almacenaba material para la fabricación de pirotecnia.
Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de extinción tanto en la nave afectada, para reducir la intensidad del incendio, como en la segunda instalación, con el objetivo de evitar su propagación. Tras varias horas de trabajo, a las 03.12 horas el incendio pudo darse por extinguido. Posteriormente, se realizaron tareas de revisión de puntos calientes y ventilación de los espacios afectados.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendió a tres personas durante la intervención, aunque no trascendió la gravedad de su estado.
