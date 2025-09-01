Sucesos
Cinco heridos en una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en Terrassa
Detenido un hombre por apuñalar y lanzar a su mujer por el balcón en Manresa
Una persona apuñala a otra en una estación de metro de Badalona
Gisela MacedoGisela Macedo
Periodista
Cinco personas resultaron heridas por arma blanca en una pelea que tuvo lugar en la madrugada de este domingo, 31 de agosto, a la salida de una discoteca de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).
Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió hacia las seis de la mañana. Los primeros que llegaron al lugar fueron agentes de la Policía Municipal de Terrassa, que no practicaron ninguna detención en el momento de los hechos.
Los cinco afectados fueron trasladados al hospital: uno de ellos en estado menos grave y los otros cuatro con heridas leves. Para la asistencia, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó cinco unidades terrestres.
La investigación ha quedado en manos de la Unitat d’Investigació de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Terrassa, que trabaja para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento múltiple.
