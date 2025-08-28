Carreteras
Aquí están los radares de velocidad en Terrassa
Te detallamos los diferentes puntos de la ciudad donde están ubicados los radares fijos de control de velocidad
Los 4 restaurantes de Terrassa que brillan en la Guía Michelin
"Espectacular croissant relleno de naranja”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
Neus Castellet
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha activado cuatro nuevos radares móviles con el objetivo de "combatir la dispersión de la siniestralidad en la red viaria catalana", y ha colocado los dos primeros en la C-31 y la AP-7.
Terrassa (Vallès Occidental) cuenta con un total de siete radares fijos distribuidos en diversos puntos de la ciudad, estratégicamente ubicados tanto en vías urbanas como interurbanas, con el propósito de controlar y reducir la velocidad del tráfico a fin de minimizar el riesgo de accidentes.
A continuación, consulta la información detallada sobre su ubicación y los límites de velocidad correspondientes.
Carretera de Rellinars, 340 (km 2,5, sentido Terrassa): 50 km/h
- Ubicación: En el kilómetro 2,5 de la carretera de Rellinars, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Carretera de Matadepera, 323 (km 6,5, sentido Terrassa): 80 km/h
- Ubicación: En el kilómetro 6,5 de la carretera de Matadepera, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 80 km/h.
Avenida del Vallès, 460 (sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida del Vallès, a la altura del número 460, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Calle Navas de Tolosa, 385-391 (cruce con C/ Rambla, sentido Sabadell): 30 km/h
- Ubicación: En la calle Navas de Tolosa, en el cruce con la calle de la Rambla, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 30 km/h.
Avenida de Santa Eulàlia, 328 (sentido Terrassa): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida de Santa Eulàlia, a la altura del número 328, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Avenida del Vallès, 340 (km 0,5, sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida del Vallès, en el kilómetro 0,5, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Calle Colom, 430 (sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la calle Colom, a la altura del número 430, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados de las fiestas: 'Tiran por tierra nuestro esfuerzo
- Barcelona termina tres de los siete proyectos de ampliación de la red de aguas freáticas de Barcelona
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Una sentencia tumba la subida del agua en una ciudad del área de Barcelona por 'fraude de ley' y 'desviación de poder
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas