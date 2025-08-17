Viñeta, la tasa para eliminar peajes que nunca llega a las autopistas de Catalunya

En julio del 2019, quien entonces era secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín (Juntos), mantuvo una reunión con la Cámara de Comercio de Manresa. Un encuentro que pretendía recoger las (muchas) inquietudes del empresariado del Bages y, a la vez, defender los motivos por los que desde septiembre de ese año habría que forzosamente disponer de teletac para acceder a todos los descuentos de la autopista Terrassa-Manresa.

En esa reunión, Gavín dio prácticamente por descartado un futuro desdoblamiento del tramo sur de la C-55 y esgrimió el motivo. La conselleria de Territori (de un gobierno formado por consellers de Junts y ERC y presidido por Quim Torra) situaba entonces en un horizonte de unos dos años la puesta en marcha de una tasa o tarifa plana de aplicación con carácter general para los propietarios de vehículos para el uso de la red de carreteras (lo que técnicamente se conoce como viñeta). Y en ese escenario y con esta previsión, que en el caso del Bages debía suponer la supresión de la barrera de la autopista Terrassa-Manresa (C-16), el gobierno catalán consideraba que no tenía sentido el reivindicado desdoblamiento del tramo sur de la C-55.

Pues bien, cinco años y medio después, de la viñeta no se sabe absolutamente nada, y ni el gobierno central ni el actual de la Generalitat ahora del mismo color político (PSC) han puesto en ningún momento a la luz pública la voluntad de hacerla una realidad. Ni está ni (por lo que se ha dicho hasta ahora) se espera.

Pactar con el Estado

Ahora bien, los planes del anterior Govern (el de ERC en solitario) sí situaban esta medida como el camino para que las pocas vías de peaje que quedan vigentes en Catalunya, una de las cuales la de la autopista Terrassa-Manresa, desaparezcan definitivamente. Y lo recogía un documento redactado por ese ejecutivo y que llegó a presentar a las autoridades territoriales titulado como «Estrategia de movilidad del Bages».

En ese plan, donde entre otras estaban fijadas las diferentes medidas que ya se estaban impulsando, como el 2+1 (doble carril en un sentido) de Sant Vicenç hasta Manresa, aparecía un apartado específico que trataba sobre esta tasa general (la viñeta), de la que decía que su implantación supondría "un paso adelante en el objetivo de garantizar una movilidad más segura y equilibrada, ya que permitiría" acabar con los agravios territoriales en la C-16"; gestionar "los problemas de tráfico de las otras vías de alta capacidad y financiar su mantenimiento"; y "mejorar la financiación del transporte público".

De estos dos últimos puntos, la referencia era a todos los efectos, es decir, para el conjunto de la red de Catalunya. En este mismo documento sobre la estrategia de la movilidad en el Bages se ponía de manifiesto que "es voluntad del Govern [lo expresaba la anterior de ERC] implantar la viñeta en sus vías", pero al mismo tiempo matizaba que "la mitad de las vías de altas prestaciones catalanas son de titularidad estatal, sin las cuales no es posible implementar un sistema integral como la viñeta catalana, que requeriría una gestión consorciada entre el Estado y la Generalitat". Y apuntaba la necesidad de crear "un organismo de gestión conjunta de las vías de alta capacidad".

Ya en ese encuentro del 2019 con el empresariado de la Catalunya Central, Isidre Gavín fue interpelado por los asistentes, que le pidieron qué plazo se fijaba para la implantación de la tasa de carácter general, que el secretario de Infraestructuras y Movilidad situó en dos años, matizando que "dependemos de que el gobierno del Estado también apuesto por ello y nos acompañe en hacerlo posible". Hasta ahora, no ha sido así y, a corto plazo, no se ha expresado una voluntad manifiesta por parte del gobierno central.

La carga para la C-55

De hecho, todavía se puede ir más atrás, porque la aspiración del Govern por esta viñeta y su incidencia sobre la C-16 viene de más lejos. En 2017, con el gobierno de Junts y ERC presidido por Carles Puigdemont y con el actual presidente del Parlament, Josep Rull, al frente de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, este departamento elaboró un estudio en el que aparecían estimaciones de la incidencia que tendría en el tráfico de distintos puntos calientes. Y uno de ellos era el corredor sur del Bages.

Según aquellos cálculos, de los que Regió7 ya se hizo eco, la aplicación de la viñeta se estimaba que se traduciría en el tramo de Manresa hasta Castellbell/Sant Vicenç en un traspaso de más de 16.000, que se restarían básicamente de la C-55 y que deberían hacer posible invertir la proporción actual, en la que esta carretera (la C-55) asume dos tercios de la movilidad que se genera en este corredor del sur de la comarca. Sin embargo, de momento la implantación de la viñeta no se ve en el horizonte.