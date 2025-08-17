Levantar la barrera de peaje de la autopista C-16 costaría 515 millones de euros

Un total de 515 millones de euros. Éste es el coste que supondría, según los cálculos realizados por los servicios técnicos del departamento de Territori de la Generalitat, convertir la autopista Terrassa-Manresa en una vía de peaje a la sombra. Es decir, que, sin hacer propiamente un rescate, el gobierno asumiera totalmente el paso de vehículos por barrera, bonificando al 100% la totalidad de sus trayectos hasta que se agote su concesión. Un hecho, este final de explotación por parte de Autema, que tiene todavía una década de vigencia contractual por delante, hasta el 2036.

La cifra de los 515 millones se recoge en el amplio estudio redactado por el departamento de Territori para evaluar los escenarios para mejorar la conexión del Bages hacia el Vallès, el Baix Llobregat y el área metropolitana a través del corredor que forman la C-55, la C-58 y la propia autopista (C-16). Estudio, cuyo resultado ha dado lugar al anuncio que el presidente Salvador Illa hizo el pasado 12 de julio en Manresa, afirmando que el gobierno hará realidad en 2030 el desdoblamiento de la C-55 desde Manresa hasta el acceso a la autopista situado entre Sant Vicenç y Castellbell.

Con este cálculo, el ejecutivo pone de manifiesto que la opción de destinar la C-16 a convertirse en la conexión rápida para los usuarios habituales (en el hipotético escenario que fuera absolutamente gratis para los conductores, pero asumiendo su coste la Administración) superaría ampliamente el coste de la alternativa escogida por el ejecutivo socialista. Es decir, la de realizar este desdoblamiento de aproximadamente diez kilómetros, para el que se ha estimado una inversión de 116 millones de euros y, al mismo tiempo, suprimir en ese momento una parte de los descuentos actuales de la autopista. En concreto, que deje de ser gratuita para quienes hacen el recorrido completo (los que pasan por el peaje troncal) y que sólo lo sea a partir de este enlace de Sant Vicenç/Castellbell.

La inversión total de esta opción que la Generalitat prevé hacer realidad es de 169 millones de euros, ya que al coste de construcción del tramo de autovía (los 116 millones antes citados) se suman los de la parte de descuentos de la C-16 que sí se prevé mantener vigentes, que asciende a 28 millones de euros (más el IVA).

Gratis en laborable desde noviembre

Desde noviembre del año pasado, los conductores de turismos y motos que utilizan esta vía rápida de pago pueden pasar gratuitamente de lunes a viernes haciendo cualquiera de los trayectos (siempre que cumplan unos requisitos, el principal es que se haga un trayecto de ida y otro de vuelta en menos de 24 horas). Este paso suponía el mayor salto en la progresiva ampliación de los descuentos que la Generalitat aplica en este peaje desde 2016.

Tal y como explicó Regió7 tras el anuncio general realizado por Salvador Illa de un futuro desdoblamiento parcial del tramo sur de la C-55, el cálculo sobre las bonificaciones de la autopista ha sido determinante a la hora de elegir qué alternativa será la más eficiente para realizar esta operación. El departamento de Territori ha considerado que, además del coste de la actuación, es necesario tener en cuenta la inversión con la que la Administración deberá compensar a la empresa concesionaria por los peajes.

El Govern ha analizado media docena de alternativas, a partir de la configuración de carriles 2+1 desde Sant Vicenç de Castellet hasta Manresa, pasando por el margen derecho del río Llobregat o saltando hasta la izquierda; mediante un 2+2 de Manresa en el acceso a la C-16, por estos dos corredores; o a través de un 2+2 hasta la bifurcación con la C-58, incluyendo un túnel en Bogunyà desdoblado. Para cada opción se ha estudiado la funcionalidad, esto es, el servicio que se proporcionaría a la ciudadanía; el impacto en el presupuesto público; el retorno en forma de ahorro de tiempo para los conductores; y la relación entre los millones invertidos y el beneficio social para los usuarios.

Se considera que las fórmulas del 2+1 obligan a mantener las bonificaciones en la autopista. Las modalidades del 2+2 conllevan un mayor gasto en las obras, pero permiten reducir -o eliminar- las rebajas de los peajes en la C-16. La alternativa escogida, la número 3 según el esquema del Gobierno, la del desdoblamiento por el trazado actual hasta el acceso de en la autopista en Sant Vicenç/Castellbell más la reducción de las bonificaciones, no es la más económica de las analizadas por los técnicos de la Generalitat, pero es la que da un mejor balance entre inversión y beneficio.

El resultado de los descuentos actuales

Más de un tercio de los trayectos que se han realizado por la autopista Terrassa-Manresa (C-16) durante la primera mitad de este año han sido libres de peaje. Una perspectiva del resultado que están teniendo las crecientes políticas de descuentos aplicadas por la Generalitat en esta vía, la última de las cuales y la más relevante es la bonificación del 100% a trayectos de ida y vuelta en menos de 24 horas, sea cual sea el recorrido (método operativo desde el 4 de noviembre del año pasado), lo que se ha llamado 'descuento por movilidad obligada'.

Según datos del departamento de Territori, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, la vía de peaje registró un total de casi 4 millones de tráficos (en concreto, 3.995.965). De estos, cerca de millón y medio (1.475.288) han sido trayectos gratuitos, a pesar de pasar todos ellos por peaje. Concretamente, el 37%. Ahora bien, la cifra total de trayectos de este medio año (estos cerca de 4 millones) engloba a todos los que se hacen a lo largo de la semana. Es decir, también en fines de semana y festivos intersemanales. Pero cabe recordar que los descuentos del 100%, en cualquiera de las dos modalidades existentes, sólo son aplicables de lunes a viernes no festivos.

Si lo acotamos exactamente a los trayectos de lunes a viernes laborables, la cifra total es de 3.189.325. En este caso, la proporción de la gratuidad (aquellos 1.475.288 tráficos) asciende hasta el 46,2%. Y de este millón y medio de trayectos gratuitos, el 86% (1.272.661) se han llevado a cabo bajo el nuevo sistema de bonificación que empezó a aplicarse ocho meses atrás, el de movilidad obligada, que permite movimientos en todas direcciones. El 14% restante (202.627) se han realizado a través del sistema Ronda Manresa (del acceso de Sant Vicenç hacia el norte o al revés).