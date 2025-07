Una plaga de escarabajos obliga a Terrassa a pulverizar unas 50 zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Terrassa ha desplegado este mes de julio una importante campaña de tratamientos fitosanitarios para controlar la proliferación de la Galeruca del Olmo (Xanthogaleruca luteola), un escarabajo que afecta de manera destacada a los olmos urbanos de la ciudad. Los trabajos se han concentrado en actuaciones puntuales de pulverización en las zonas donde se ha detectado una mayor presencia de este insecto.

Esta semana, las labores se han centrado en el parque de Vallparadís, aunque ya se había actuado en cerca de 50 espacios más a lo largo de julio. Los barrios donde se han realizado estos tratamientos incluyen La Maurina, Pla del Bon Aire, Can Boada del Pi, Ca n’Aurell, Can Jofresa, Ca n’Anglada, Cementiri Vell, Grups de Montserrat, Poble Nou-Zona Esportiva, Sant Llorenç, Segle XX, Sant Pere Nord, Can Petit, Xúquer y la zona de Els Bellots.

Esta intervención forma parte de la estrategia de lucha integrada que el consistorio aplica para gestionar las plagas en el arbolado urbano. Dicha estrategia se fundamenta en mantener las poblaciones de plagas dentro de umbrales de tolerancia, combinando diversas técnicas. Entre ellas, se incluyen la lucha biológica, la endoterapia y, solo cuando resulta imprescindible, el uso de tratamientos fitosanitarios específicos, selectivos y de baja toxicidad, "siempre con el propósito de reducir al mínimo el impacto sobre la salud de las personas y el medioambiente", señala el consistorio.

En lo que respecta al control biológico, Terrassa cuenta con una infraestructura consolidada: dispone actualmente de 270 cajas nido para aves insectívoras y 22 cajas para rapaces. Estas instalaciones favorecen la presencia de especies depredadoras de plagas. Aves como las herrerillos o ruiseñores, que se alimentan de la galeruca, orugas y otras larvas, contribuyen de forma natural a mantener el equilibrio ecológico y a disminuir la necesidad de aplicar tratamientos químicos.

La endoterapia es otra de las técnicas clave empleadas por el Ayuntamiento. Este método consiste en inyectar productos insecticidas directamente en los vasos conductores del árbol. De esta manera, cuando los insectos se alimentan de las hojas tratadas, consumen el principio activo y mueren. Este sistema presenta la ventaja de evitar la dispersión del producto al medioambiente y garantizar una actuación más precisa y segura.

Finalmente, el Ayuntamiento de Terrassa también integra otras medidas dentro de su gestión integral de plagas. Estas incluyen la liberación de fauna auxiliar, las siegas diferenciadas de prados y céspedes para favorecer los hábitats de estas especies, y la sustitución progresiva de especies vegetales que son particularmente vulnerables a las plagas. Asimismo, detalla el Ayuntamiento, se prioriza el uso de productos naturales o de bajo impacto en todas las actuaciones.