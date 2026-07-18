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El encantador pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: con viñedos y ambiente tranquilo

Un diamante en bruto perfecto para descubrir

El pueblo con un espectacular entorno natural a menos de 20 minutos de Badalona

Este espectacular pueblo de cuento está a solo 45 minutos de L'Hospitalet

Imagen de archivo del Parc Serralada de la Marina, en Tiana

Imagen de archivo del Parc Serralada de la Marina, en Tiana / turismemaresme.cat

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Mariona Artigas

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Santa Coloma de Gramenet, una localidad ubicada a tan solo a 9 kilómetros de Barcelona, es la novena ciudad más poblada de Catalunya. Con aproximadamente 120.000 habitantes, es conocida por su atractivo urbano y su vida vibrante. La ciudad se sitúa a la izquierda del río Besòs, lo que le aporta un paisaje y una fauna especial, y está urbanizada en tres sierras distintas desde las que se puede ver el mar.

En este municipio destacan los proyectos arquitectónicos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. El ayuntamiento, la iglesia mayor y la rectoría son tres de los edificios más destacados de la ciudad y que generan un constante flujo de turistas. Aparte, existe un poblado ibérico en la cima del Puig Castellar que data del siglo lV a.C. perfecto para aquellos más fanáticos de la historia.

A pesar de estas atracciones, esta ciudad no es perfecta para todos. Aquellos que buscan un viaje más alejado de las urbes y que prefieren disfrutar de la naturaleza, puede que no acaben satisfechos con su visita a Santa Coloma y con el ritmo frenético y la vida de ciudad que la envuelta.

Un pueblo idílico a 15 minutos

Es por ello por lo que pueden desplazarse 8 kilómetros al norte de Santa Coloma, donde se encuentra un destino poco conocido para aquellos que deseen descubrir nuevas localidades. Este municipio de la comarca del Maresme está estratégicamente situado entre colinas y bosques frondosos que la protegen de los vientos del norte. Se trata del pueblo de Tiana, conocido por sus viñedos y por su ambiente tranquilo, y perfecto para aquellos que deseen conectar con la naturaleza.

Por otro lado, su arquitectura cultural catalana le aporta un paisaje de cuento curiosamente relacionado con su nombre, que aparece en una de las conocidas historias de Disney, 'Tiana y el sapo', siendo Tiana el nombre propio de la princesa del cuento.

Los senderos panorámicos que envuelven el pueblo invitan a los turistas a disfrutar de la naturaleza y apreciar las bonitas vistas al mar.

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Tiana es una localidad perfecta para aquellos que quieran aventuras entre montañas y viñedos y la tranquilidad que aporta una pequeña villa.

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