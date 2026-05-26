Refugios climáticos
Santa Coloma reduce un 24% el precio de entrada a las piscinas municipales de verano
La temporada de las piscinas de verano arrancará el próximo 21 de junio con un nuevo criterio de precios públicos bonificados únicamente para los residentes
MAPAS | ¿Cuáles son los refugios climáticos de Barcelona y su área metropolitana?
Los precios de las entradas de las piscinas de Can Zam y Torribera serán más económicas este verano para los vecinos del municipio. El Ayuntamiento las abaratará con el objetivo de garantizar el acceso a estos espacios, que considera como "los mayores refugios climáticos" de la ciudad, en un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas.
La temporada de piscinas de verano empezará el 21 de junio con una rebaja de precios de hasta el 24% respecto a 2025 y una nueva tarifa de tarde más económica. Tras la aprobación del pleno, la entrada de adulto en fin de semana en Can Zam costará 7,30 euros y la reducida 5,50 euros. Entre semana, los precios serán de 6,30 euros para adultos y 4,50 euros para menores, jubilados y personas con discapacidad.
Tarifa de tarde
Se implanta, además, la tarifa de tarde, a partir de las 16.00 h los días laborables —de lunes a jueves—, también exclusiva para personas residentes en Santa Coloma: 5 euros para adultos y 3,60 euros para menores, personas jubiladas y personas con discapacidad.
En el próximo pleno del mes de junio se aprobarán también las tarifas de la piscina descubierta del complejo deportivo Torribera, concesionada a Sport Bid. “Queremos que ninguna familia de Santa Coloma tenga que renunciar a un espacio de bienestar, salud y protección frente a las altas temperaturas por motivos económicos. Garantizar un acceso asequible a las piscinas municipales es también una apuesta por la salud pública y la igualdad de oportunidades”, ha destacado la alcaldesa, Mireia González.
Mayor asistencia
El Ayuntamiento considera además que la implantación de la tarifa de tarde de 5 euros y una entrada más asequible durante el fin de semana reducirán la barrera económica para muchas familias.
Las entradas con distinto precio para vecinos y no residentes ya se aplica en otros municipios como Esplugues de Llobregat, Sant Boi, Montcada i Reixac y Barberà del Vallès.
El pasado verano, más de 30.000 personas hicieron uso de las piscinas de Can Zam y Torribera. La temporada de verano en las piscinas de Santa Coloma se prolongará hasta el 7 de septiembre, en horario de lunes a domingo, de 10.00 h a 19.00 h.
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