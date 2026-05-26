Santa Coloma reduce un 24% el precio de entrada a las piscinas municipales de verano

Los precios de las entradas de las piscinas de Can Zam y Torribera serán más económicas este verano para los vecinos del municipio. El Ayuntamiento las abaratará con el objetivo de garantizar el acceso a estos espacios, que considera como "los mayores refugios climáticos" de la ciudad, en un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas.

La temporada de piscinas de verano empezará el 21 de junio con una rebaja de precios de hasta el 24% respecto a 2025 y una nueva tarifa de tarde más económica. Tras la aprobación del pleno, la entrada de adulto en fin de semana en Can Zam costará 7,30 euros y la reducida 5,50 euros. Entre semana, los precios serán de 6,30 euros para adultos y 4,50 euros para menores, jubilados y personas con discapacidad.

Tarifa de tarde

Se implanta, además, la tarifa de tarde, a partir de las 16.00 h los días laborables —de lunes a jueves—, también exclusiva para personas residentes en Santa Coloma: 5 euros para adultos y 3,60 euros para menores, personas jubiladas y personas con discapacidad.

En el próximo pleno del mes de junio se aprobarán también las tarifas de la piscina descubierta del complejo deportivo Torribera, concesionada a Sport Bid. “Queremos que ninguna familia de Santa Coloma tenga que renunciar a un espacio de bienestar, salud y protección frente a las altas temperaturas por motivos económicos. Garantizar un acceso asequible a las piscinas municipales es también una apuesta por la salud pública y la igualdad de oportunidades”, ha destacado la alcaldesa, Mireia González.

Mayor asistencia

El Ayuntamiento considera además que la implantación de la tarifa de tarde de 5 euros y una entrada más asequible durante el fin de semana reducirán la barrera económica para muchas familias.

Las entradas con distinto precio para vecinos y no residentes ya se aplica en otros municipios como Esplugues de Llobregat, Sant Boi, Montcada i Reixac y Barberà del Vallès.

Noticias relacionadas

El pasado verano, más de 30.000 personas hicieron uso de las piscinas de Can Zam y Torribera. La temporada de verano en las piscinas de Santa Coloma se prolongará hasta el 7 de septiembre, en horario de lunes a domingo, de 10.00 h a 19.00 h.