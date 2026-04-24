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"La mejor pastelería": la repostería que ha enamorado a Santa Coloma con sus dulces

Dulciurile Crengutei es uno de los locales con mejores reseñas en Google

Escribà y la familia de Puigdemont, distinguidos por sus trayectorias pasteleras

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Tarta de la pastelería Dulciurile Crengutei

Tarta de la pastelería Dulciurile Crengutei / Instagram de Dulciurile Crengutei

Alba Zaplana

Santa Coloma de Gramanet
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Los dulces típicos de Rumanía se han popularizado en Santa Coloma de Gramenet gracias a una pastelería que, en poco más de un año, ha conquistado el corazón de los colomenses. Las reseñas en Google así lo constatan, pues le otorgan la máxima puntuación (5 sobre 5). El nombre de la tienda es Dulciurile Crengutei (calle de Sant Carles, 45).

Según explican en sus redes sociales, Dulciurile Crengutei nació el 17 de abril de 2023 como un sueño de Crenguta, su dueña: “Si puedo traer un trocito de mi tierra mediante los dulces, entonces estoy más que feliz”, explica ella, de origen rumano. En la pastelería venden una gran variedad de productos de repostería originarios de este país como el “Boema”, un bizcocho de chocolate y ganache con tres texturas diferentes. También hay disponibles tartas personalizadas.

Por otro lado, en Dulciurile Crengutei también venden versiones "mini" de los pasteles más clásicos, pensados para compartir entre dos personas. Las versiones en miniatura de la tarta red velvet, el carrot cake o la del pastel de chocolate con oreo son algunos de los que ofrecen.

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Éxito veloz

En menos de un año, se ha convertido en la mejor pastelería de Santa Coloma. La variedad de pasteles es increíble y cada semana hay nuevos”, escribió un cliente en una reseña de Google. A pesar de su corta trayectoria, para otro usuario ya es una de las mejores pastelerías que ha probado. Y es que la opinión general sobre la pastelería coincide con esta reseña: “¡Santa Coloma necesita más negocios como este! ¡Enhorabuena a la dueña, que es un encanto de persona!”. "Los mejores pasteles y dulces!! Profesionalidad, productos de calidad y servicio increíble!", añade otro cliente.

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