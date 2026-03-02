Tres detenidos en Santa Coloma de Gramenet por vender empadronamientos fraudulentos por 750 euros a extranjeros

La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la obtención y facilitación de empadronamientos fraudulentos en Santa Coloma de Gramenet. Hay tres detenidos, que fueron atrapados in fraganti, cuando se encontraban vendiendo un empadronamiento falso. La investigación comenzó tras detectarse la actividad de los sospechosos que presuntamente se aprovecharían de la situación de vulnerabilidad y desconocimiento de la normativa administrativa española de ciudadanos extranjeros para pedirles entre 600 y 750 euros para presuntamente regularizar su residencia.

En concreto, los sospechosos supuestamente aseguraban a las víctimas la obtención de un volante de empadronamiento que, en realidad, no se correspondía con el domicilio real de residencia. Para dotar de apariencia de legalidad a su actividad, los implicados manifestaban disponer de supuestos contactos o vínculos con personal del ayuntamiento de Santa Coloma, insinuando que dichas relaciones facilitaría la inscripción en el padrón municipal.

La Policía Local de Santa Coloma de Gramenet aportó información sobre esta práctica que han resultado "esenciales para la detección de los hechos y el posterior esclarecimiento de la actividad delictiva" según la Policía Nacional. Los agentes sorprendieron a los tres sospechosos en el momento en que realizaban una nueva transacción, destinada a la entrega de un volante de empadronamiento falso, procediendo a su inmediata detención. En ese instante se les intervino 1.000 euros en efectivo, cantidad que presuntamente acababa de ser entregada como pago por el trámite fraudulento.

Los sospechosos están acusados de los delitos de falsedad documental y estafa. La Policía Nacional recuerda que el empadronamiento es un trámite gratuito y personal, que debe realizarse directamente ante el ayuntamiento correspondiente. También recomienda desconfiar de intermediarios que soliciten dinero para su obtención.