Sucesos
Tres detenidos en Santa Coloma de Gramenet por vender empadronamientos fraudulentos por 750 euros a extranjeros
Los sospechosos presumían de tener contactos con el ayuntamiento
Cae una banda que proporcionó 134 empadronamientos falsos en viviendas del Maresme
La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la obtención y facilitación de empadronamientos fraudulentos en Santa Coloma de Gramenet. Hay tres detenidos, que fueron atrapados in fraganti, cuando se encontraban vendiendo un empadronamiento falso. La investigación comenzó tras detectarse la actividad de los sospechosos que presuntamente se aprovecharían de la situación de vulnerabilidad y desconocimiento de la normativa administrativa española de ciudadanos extranjeros para pedirles entre 600 y 750 euros para presuntamente regularizar su residencia.
En concreto, los sospechosos supuestamente aseguraban a las víctimas la obtención de un volante de empadronamiento que, en realidad, no se correspondía con el domicilio real de residencia. Para dotar de apariencia de legalidad a su actividad, los implicados manifestaban disponer de supuestos contactos o vínculos con personal del ayuntamiento de Santa Coloma, insinuando que dichas relaciones facilitaría la inscripción en el padrón municipal.
La Policía Local de Santa Coloma de Gramenet aportó información sobre esta práctica que han resultado "esenciales para la detección de los hechos y el posterior esclarecimiento de la actividad delictiva" según la Policía Nacional. Los agentes sorprendieron a los tres sospechosos en el momento en que realizaban una nueva transacción, destinada a la entrega de un volante de empadronamiento falso, procediendo a su inmediata detención. En ese instante se les intervino 1.000 euros en efectivo, cantidad que presuntamente acababa de ser entregada como pago por el trámite fraudulento.
Los sospechosos están acusados de los delitos de falsedad documental y estafa. La Policía Nacional recuerda que el empadronamiento es un trámite gratuito y personal, que debe realizarse directamente ante el ayuntamiento correspondiente. También recomienda desconfiar de intermediarios que soliciten dinero para su obtención.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
- Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica
- Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Barcelona vuelve a vibrar con el MWC pero sin lleno hotelero ni la euforia de antaño en restaurantes y ocio
- Badalona cierra un supermercado por no tener licencia tras multarlo tres veces
- CCOO desconvoca la huelga en Ferrocarrils prevista para los días del Mobile World Congress, pero Semaf la mantiene