Los bomberos rescatan a tres trabajadores atrapados en un andamio en llamas en Santa Coloma

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes a tres operarios de un andamio después de que se incendiara el revestimiento de la estructura y material de obra. El siniestro ha ocurrido mientras los empleados trabajaban en la fachada de un bloque de cuatro alturas este viernes en Santa Coloma de Gramenet, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El número de Emergencias 112 ha recibido el primer aviso a las 18.23 horas. En total, ha registrado un centenar de llamadas. Ocho dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

El incendio se ha podido controlar. El fuego ha afectado a los dos áticos del bloque. Los bomberos han trabajado para detectar puntos calientes y han revisado todos los pisos del edificio.