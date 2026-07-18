Para los más golosos
"Hacen la mejor tarta de queso": la elogiada pastelería de Sant Cugat del Vallès
Este obrador ha enamorado a los locales por sus dulces y postres de gran sabor y mejor presentación
Estos son los 5 mejores restaurantes de Sant Cugat, según Tripadvisor
Una famosa tienda de artículos 'low cost' llega a Sant Cugat
La oferta gastronómica de Sant Cugat del Vallès es amplísima. De cocina mediterránea con alcance internacional a platos japoneses de primer nivel, las opciones de esta vila florida son casi inacabables. Por eso, esta ciudad en la falda de Collserola disfruta también de un sinfín de pastelerías con productos de muy alto nivel que harán las delicias incluso a aquellos que no sean demasiado amigos de lo dulce.
Quién se lleva la palma en Google es, sin duda, Amoma, una boutique de postres que, a pesar de contar con 126 reseñas en Google, conserva las cinco estrellas que acreditan que es la pastelería preferida de los sancugatenses. "Delicioso y precioso pastel de cumpleaños. Los invitados han quedado impresionados", se relame una de las clientas que han valorado la pastelería en Internet.
"Para mi cumpleaños encargamos un pastel a la propietaria y fue perfecto", celebra otro internauta. "¡Si os gusta el cheesecake aquí hacen el mejor de Sant Cugat!", recomienda otro de los usuarios. Además del sabor y la presentación, los clientes valoran el trato recibido en la tienda. "Lo más importante es que el trato y la atención han sido excelentes", celebra uno los clientes. "Un trato muy cercano y totalmente personalizado a las peticiones del cliente, un 10", exclama otra usuaria.
Otro de los fuertes de Amoma es su oferta sin lactosa y sin gluten, algo que también agradecen los clientes, que muchas veces no notan la diferencia entre los pasteles sin alérgenos y los normales. "Casi no pude ni ver el cheesecake (en nuestro caso lo pedimos sin gluten), no dejaron ni las migas", explica una de las usuarias.
Otras pastelerías
Para aquellos que prefieran un pastel más clásico, su sitio es la Repostería de Pepe. Los postres y tartas creativas y originales de Pepe, que solo trabaja por encargo, se han hecho un hueco en lo más destacado de la oferta dulce de Sant Cugat. "La textura del bizcocho estaba increíble y el chocolate realmente tremendo. Repetiremos", asegura una de las clientas en una reseña de Google, donde Pepe tiene cinco estrellas a pesar de tener 100 comentarios.
También con cinco estrellas en las reseñas de Google está Clorawfila, una repostería que destaca por su chocolate artesanal, elaborado en su obrador de la ciudad vallesana. "Caminando casualmente me topé con esta auténtica joya maestra de la chocolatería y la alta pastelería", exclama uno de los clientes de Clorawfila, que añade que "cuando probé la primera de aquellas pequeñas delicias, toqué el cielo".
- Sancionado el Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir de forma determinante' al contagio de legionela de un conserje municipal
- El éxito de los juegos de agua de Barcelona urge a desencallar la antigua 'playa' del Eixample
- Barcelona ensayará cómo responder a una ola de calor de 50º con un simulacro en septiembre de 2027: 'Estamos obligados a prepararnos
- “Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona
- Los Mossos d'Esquadra buscan a Sara Maria, desaparecida el 8 de julio en Badalona
- Los parques urbanos en olas de calor: cierre preventivo en Madrid, refugio climático en Barcelona
- Barcelona instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol este domingo
- El mercado de la Abaceria se trasladará del paseo de Sant Joan a Travessera de Gràcia a finales de octubre: 'Vendrán nuevos clientes