Con Liam Neeson
El rincón de Sant Cugat del Vallès que está en la historia del cine
La ciudad vallesana fue el escenario de la película número 100 de Liam Neeson
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El bajo mundo de Los Ángeles en los años 30 es el escenario de 'Marlowe', una de las últimas obras del aclamado actor norirlandés Liam Neeson, y la número 100 de su larga carrera. Esta coproducción irlandesa, española y francesa, buscando rincones donde el tiempo pareciera no haber pasado, se inclinó por Sant Cugat del Vallès para ambientar algunas de las escenas del filme.
En concreto, el equipo de rodaje liderado por el oscarizado director Neil Jordan, grabó en el barrio de La Floresta, donde muchas casas datan de principios del siglo XX e incluso se encuentran algunos edificios modernistas. En este barrio en plena sierra de Collserola se pasearon entonces famosísimos nombres de Hollywood como Jessica Lange y Diane Kruger. La película también rodó escenas en otros pueblos y ciudades de la provincia de Barcelona, como Sitges, Alella, Blanes, Terrasa o Manresa, donde se preestrenó el largometraje.
En la película, Neeson interpreta al detective privado Philip Marlowe, que es contratado para encontrar al examante de una glamurosa y adinerada heredera (Diane Kruger) que es hija de una conocida estrella del cine (Jessica Lange). Como es habitual en películas de Neeson, esta investigación se complica, y Marlowe se ve envuelto en situaciones realmente peligrosas.
Éxito de audiencia, pero no de crítica
El detective Marlowe es un personaje desarrollado por el escritor Raymond Chandler, y ya ha saltado a la gran pantalla en varias ocasiones. Aún así, este largometraje está basado en la novela de 2014 'La rubia de ojos negros', una obra de Benjamin Black que recuperaba el personaje de Chandler.
Sea como fuere, la película no pareció convencer a la crítica, que le achacaba haber querido depender demasiado de los grandes nombres del reparto y de caer constantemente en tópicos. Aunque no fue la apuesta más acertada para el filme número 100 de Neeson, la película estuvo varias semanas entre las más vistas de Amazon Prime, plataforma a la que dió el salto el verano de 2023.
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