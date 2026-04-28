Próximos festivos
El calendario laboral de Sant Cugat ofrece la posibilidad de un superpuente antes de las vacaciones para quienes puedan cogerse días
Muchos trabajadores ya piensan en los próximos días libres
Calendario laboral de Sant Cugat del Vallès de 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)
Cada vez queda menos para disfrutar del verano y, tras la Semana Santa, muchos catalanes ya esperan con ansias tener algún día festivo previo a las vacaciones estivales. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otra más que es exclusiva de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).
Estos días harán la espera hasta las vacaciones más fácil; aún más si se pueden sumar unos días libres a la jornada festiva. Además, si esos festivos coinciden con un buen clima, se podría hablar de un puente de verano previo a la llegada de la estación.
Festivo esta semana
La espera para el primero de estos festivos ya casi ha terminado, pues llega este viernes 1 de mayo, haciendo una semana más corta para la mayoría de trabajadores.
Esta jornada es festiva en toda España y celebra el Día del Trabajador.
Por lo tanto, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. O, incluso, los que pidan como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo (festivo de libre disposición en algunos colegios e institutos catalanes) podrán irse de puente.
El 1 de mayo conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Su origen se remonta a lo ocurrido en Estados Unidos a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.
Posible superpuente
Tras el Día del Trabajador, en Sant Cugat ya no quedan festivos durante el mes. Sin embargo, hay otras localidades catalanas que sí disfrutarán de otro día festivo en mayo, concretamente el lunes 25 por la Segunda Pascua (día de libre disposición en algunos colegios e institutos del municipio).
Por lo tanto, quienes hagan vida escolar o laboral fuera de Sant Cugat, deben consultar si tienen el día libre a través del buscador online de fiestas generales y locales que proporciona la Generalitat de Catalunya.
Con esto, para el siguiente día libre entre semana en la ciudad sancugatense hay que esperar hasta Sant Joan, el 24 de junio.
Pero para muchos trabajadores esperar merecerá la pena, pues quienes puedan solicitar días libres podrán organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta: este año la festividad de Sant Joan cae en miércoles, y eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.
Superpuente de hasta 6 días
Aunque hay otra opción mejor para disfrutar del superpuente y tener hasta 6 días de fiesta: como el lunes 29 de junio es festivo en Sant Cugat, eligiendo el jueves 25 y viernes 26 de junio como días libres se podría hablar de tener un puente desde el 24 hasta el 29 de junio. Es decir, seis días de fiesta cogiendo solo dos de vacaciones.
El lunes 29 de junio se celebra el día de San Pedro, patrón de la ciudad. Pero para conmemorar bien al santo, hacen coincidir las fiestas patronales con este festivo.
De esta forma, la Festa Major de Sant Pere, este año, en Sant Cugat va del 26 al 29 de junio, y cuenta con una programación llena de actividades para todos los públicos, desde tradiciones centenarias y espectáculos culturales hasta conciertos musicales.
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