Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sant Cugat 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar las calles de Sant Cugat de magia, ilusión y caramelos el próximo lunes 5 de enero de 2026. Alrededor de las 17:00h, en la avenida de Gràcia, arrancará la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos que promete ofrecer momentos inolvidables. Durante más de dos horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en carrozas llenas de color, acompañadas de comparsas, espectáculos de danza y música en directo que animarán cada tramo del itinerario.

Al finalizar del recorrido, sobre las 19:15 h en la plaza de Octavià, tendrá lugar la entrega de la Llave de la Ciudad por parte del alcalde, Josep Maria Vallès. A continuación, a las 19:30 h, se celebrará la adoración en el interior de la iglesia, que será retransmitida en directo mediante pantallas instaladas en la misma plaza. Finalmente, a las 20:00 h, Sus Majestades los Reyes de Oriente recogerán las cartas de los niños y niñas.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Sant Cugat pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Inicio: Avinguda de Gràcia

Avinguda de Gràcia Rambla de Ribatallada

Carrer de Àngel Guimerà

Carrer de Villà

Carrer de Valldoreix

Carrer de San Bonaventura

Rambla del Celler

Carrer de Puig i Cadafalch

Rambla del Celler

Avinguda de Cerdanyola

Carrer de la Creu

Carrer de la Torre

Final: pl. de Octavià (llegada sobre las 19.10 h).

Itinerario adaptado

La cabalgata cuenta con un tramo adaptado para personas con TEA en la calle de Puig i Cadafalch, desde el paseo de Torre Blanca hasta el paseo de Domènech i Muntaner. Según fuentes municipales, el espacio mantiene un ambiente calmado, con niveles de sonido y luz adecuados para garantizar una experiencia más confortable. Además, recomiendan llegar con antelación y elegir puntos amplios del recorrido para una mayor comodidad.