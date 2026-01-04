Las claves del evento
Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sant Cugat 2026: horario y recorrido
Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en carrozas llenas de color, acompañadas de comparsas, espectáculos de danza y música en directo.
Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026
Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar las calles de Sant Cugat de magia, ilusión y caramelos el próximo lunes 5 de enero de 2026. Alrededor de las 17:00h, en la avenida de Gràcia, arrancará la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos que promete ofrecer momentos inolvidables. Durante más de dos horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en carrozas llenas de color, acompañadas de comparsas, espectáculos de danza y música en directo que animarán cada tramo del itinerario.
Al finalizar del recorrido, sobre las 19:15 h en la plaza de Octavià, tendrá lugar la entrega de la Llave de la Ciudad por parte del alcalde, Josep Maria Vallès. A continuación, a las 19:30 h, se celebrará la adoración en el interior de la iglesia, que será retransmitida en directo mediante pantallas instaladas en la misma plaza. Finalmente, a las 20:00 h, Sus Majestades los Reyes de Oriente recogerán las cartas de los niños y niñas.
Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Sant Cugat pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.
- Inicio: Avinguda de Gràcia
- Rambla de Ribatallada
- Carrer de Àngel Guimerà
- Carrer de Villà
- Carrer de Valldoreix
- Carrer de San Bonaventura
- Rambla del Celler
- Carrer de Puig i Cadafalch
- Rambla del Celler
- Avinguda de Cerdanyola
- Carrer de la Creu
- Carrer de la Torre
- Final: pl. de Octavià (llegada sobre las 19.10 h).
Itinerario adaptado
La cabalgata cuenta con un tramo adaptado para personas con TEA en la calle de Puig i Cadafalch, desde el paseo de Torre Blanca hasta el paseo de Domènech i Muntaner. Según fuentes municipales, el espacio mantiene un ambiente calmado, con niveles de sonido y luz adecuados para garantizar una experiencia más confortable. Además, recomiendan llegar con antelación y elegir puntos amplios del recorrido para una mayor comodidad.
