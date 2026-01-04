Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las claves del evento

Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sant Cugat 2026: horario y recorrido

Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en carrozas llenas de color, acompañadas de comparsas, espectáculos de danza y música en directo.

Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026

Sus Majestades de Oriente en Sant Cugat

Ariadna Miranda

Barcelona
Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar las calles de Sant Cugat de magia, ilusión y caramelos el próximo lunes 5 de enero de 2026. Alrededor de las 17:00h, en la avenida de Gràcia, arrancará la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos que promete ofrecer momentos inolvidables. Durante más de dos horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en carrozas llenas de color, acompañadas de comparsas, espectáculos de danza y música en directo que animarán cada tramo del itinerario.

Al finalizar del recorrido, sobre las 19:15 h en la plaza de Octavià, tendrá lugar la entrega de la Llave de la Ciudad por parte del alcalde, Josep Maria Vallès. A continuación, a las 19:30 h, se celebrará la adoración en el interior de la iglesia, que será retransmitida en directo mediante pantallas instaladas en la misma plaza. Finalmente, a las 20:00 h, Sus Majestades los Reyes de Oriente recogerán las cartas de los niños y niñas.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Sant Cugat pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

  • Inicio: Avinguda de Gràcia
  • Rambla de Ribatallada
  • Carrer de Àngel Guimerà
  • Carrer de Villà
  • Carrer de Valldoreix
  • Carrer de San Bonaventura
  • Rambla del Celler
  • Carrer de Puig i Cadafalch 
  • Rambla del Celler
  • Avinguda de Cerdanyola
  • Carrer de la Creu
  • Carrer de la Torre
  • Final: pl. de Octavià (llegada sobre las 19.10 h).

Itinerario adaptado

La cabalgata cuenta con un tramo adaptado para personas con TEA en la calle de Puig i Cadafalch, desde el paseo de Torre Blanca hasta el paseo de Domènech i Muntaner. Según fuentes municipales, el espacio mantiene un ambiente calmado, con niveles de sonido y luz adecuados para garantizar una experiencia más confortable. Además, recomiendan llegar con antelación y elegir puntos amplios del recorrido para una mayor comodidad.

Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sant Cugat 2026: horario y recorrido

Sant Cugat sube su IBI un 2,4%, un incremento equiparable al del IPC

Sant Cugat desbloquea la cocina de la polémica escuela La Mirada, que lleva nueve años en módulos

El bonito pueblo a 45 minutos de Sant Cugat del Vallès para los amantes del senderismo

Fran González, el cocinero que convirtió un viaje a Australia en una cadena de comida rápida que factura 12 millones

El Govern incluye el futuro barrio de Can Ametller de Sant Cugat entre sus prioridades para construir vivienda asequible

"Tenemos jabalís delante de casa": preocupación vecinal en los municipios de la zona cero de la peste porcina en Catalunya

"La mejor tarta de queso": la mejor pastelería de Sant Cugat del Vallès, según Google