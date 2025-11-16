Estos son los 5 mejores restaurantes de Sant Cugat según Tripadvisor

Sant Cugat es una ciudad de la comarca del Vallès Occidental distinguida como 'vila florida'. La ciudad, situada en la falda de Collserola y a pocos kilómetros de Barcelona, es conocida por sus monumentos arquitectónicos, como el monasterio de Sant Cugat y la Casa Lluch o la Casa Armet, dos edificios modernistas que vale la pena visitar.

Pero además, la ciudad vallesana también destaca por su gastronomía diversa y por acoger los restaurantes más relevantes de la zona. Estos son los mejores según Tripadvisor, en cuyo top 5 se cuela un nuevo establecimiento:

Restaurant Brau: cocina de la zona

Situado en la Avinguda de la Guinardera, 11, el Restaurant Brau está considerado el mejor de Sant Cugat, según Tripadvisor, y ha sido escogido como el 'Traveller's Choice 2024'. El Restaurant Brau ofrece cocina mediterránea, española y catalana, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Se consideran un restaurante con pasión por "la cultura del bon menjar" y que trabajan con los mejores productos. El local ofrece tres espacios distintos: bar, restaurante y terraza 'chill-out', y ha recibido una media de 5/5 estrellas entre las más de 400 opiniones de los internautas.

Kitsune Sushi Bar: el mejor japonés de Sant Cugat

Este restaurante está considerado el mejor japonés de la zona, con una gran y variada oferta de platos tanto sushi como de distinta comida asiática, junto a opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

El Kitsune Sushi Bar está situado en la plaza de Pep Ventura, 3, y la media de las casi mil opiniones hechas en Tripadvisor le otorgan una puntuación de 4,5/5, siendo el ambiente el peor puntuado.

Restaurant 9 Reinas: cortes y cocina argentina

El restaurante 9 Reinas es, en realidad, una cadena de restaurantes conocida por ofrecer la mejor carne y cocina argentina. El de Sant Cugat está situado en la calle Sant Bonaventura, 3, y forma parte del top 3 de restaurantes mejor valorados de la zona, según Tripadvisor.

Se enorgullecen de su trabajo con las mejores carnes del mundo y de su extensa oferta de vinos importados. El local tiene un ambiente familiar y dispone de espacios para encuentros y reuniones privadas con menús exclusivos ideales para eventos.

La media de opiniones de más de 450 usuarios de Tripadvisor le otorgan 4,5/5 estrellas al restaurante, siendo la calidad - precio el apartado peor puntuado.

Némesis: tapas y platos para compartir

Situado en el Carrer Major, 22, el Némesis ofrece una experiencia única a la hora de comer. Su especialidad son las tapas y los platos para compartir, con un toque imaginativo. Se enorgullecen de su cocina de mercado con producto de primera calidad y de temporada, y de sus platos que fusionan distintas culturas internacionales con la mediterránea.

Con un rango de precio entre los 16 y los 35 euros por persona, es considerado de los mejores de la zona. Tiene zona de terraza y de bufete, y según los centenares de opiniones que cosecha, obtiene un 4,5/5 en Tripadvisor.

Dakidaya: otro asiático que entra en el top 5

La novedad entre los cinco mejores restaurantes de Sant Cugat es el Dakidaya, otro establecimiento de comida oriental que sus clientes califican como "un placer terrenal". "Comida excepcionalmente buena en un local sencillo, pequeño y sin pretensiones", destaca una comensal.

Además, Dos Cucharas

Otro restaurante ilustre que hasta hace poco figuraba en el top 5 es el Dos Cucharas, un establecimiento de cocina mediterránea, española y catalana que trabaja con productos de proximidad y define su trabajo como una actualización de la cocina tradicional catalana. Ofrece opciones veganas y sin gluten y los precios varían entre los 14 y los 45 euros por persona. Además, ofrecen un menú por 23 euros.

Las 216 opiniones en Tripadvisor le han otorgado una puntuación de 4,5/5.