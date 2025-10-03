"La mejor tarta de queso": la pastelería de Sant Cugat del Vallès con mejores opiniones en Google

La oferta gastronómica de Sant Cugat del Vallès es amplísima. De cocina mediterránea con alcance internacional a platos japoneses de primer nivel, las opciones de esta vila florida son casi inacabables. Por eso, esta ciudad en la falda de Collserola disfruta también de un sinfín de pastelerías con productos de muy alto nivel que harán las delicias incluso a aquellos que no sean demasiado amigos de lo dulce.

Quién se lleva la palma en Google es, sin duda, Amoma, una boutique de postres que, a pesar de contar con 126 reseñas en Google, conserva las cinco estrellas que acreditan que es la pastelería preferida de los sancugatenses. "Delicioso y precioso pastel de cumpleaños. Los invitados han quedado impresionados", se relame una de las clientas que han valorado la pastelería en Internet.

"Para mi cumpleaños encargamos un pastel a la propietaria y fue perfecto", celebra otro internauta. "¡Si os gusta el cheesecake aquí hacen el mejor de Sant Cugat!", recomienda otro de los usuarios. Además del sabor y la presentación, los clientes valoran el trato recibido en la tienda. "Lo más importante es que el trato y la atención han sido excelentes", celebra uno los clientes. "Un trato muy cercano y totalmente personalizado a las peticiones del cliente, un 10", exclama otra usuaria.

Otro de los fuertes de Amoma es su oferta sin lactosa y sin gluten, algo que también agradecen los clientes, que muchas veces no notan la diferencia entre los pasteles sin alérgenos y los normales. "Casi no pude ni ver el cheesecake (en nuestro caso lo pedimos sin gluten), no dejaron ni las migas", explica una de las usuarias.

Otras pastelerías

Para aquellos que prefieran un pastel más clásico, su sitio es la Repostería de Pepe. Los postres y tartas creativas y originales de Pepe, que solo trabaja por encargo, se han hecho un hueco en lo más destacado de la oferta dulce de Sant Cugat. "La textura del bizcocho estaba increíble y el chocolate realmente tremendo. Repetiremos", asegura una de las clientas en una reseña de Google, donde Pepe tiene cinco estrellas a pesar de tener 100 comentarios.

También con cinco estrellas en las reseñas de Google está Clorawfila, una repostería que destaca por su chocolate artesanal, elaborado en su obrador de la ciudad vallesana. "Caminando casualmente me topé con esta auténtica joya maestra de la chocolatería y la alta pastelería", exclama uno de los clientes de Clorawfila, que añade que "cuando probé la primera de aquellas pequeñas delicias, toqué el cielo".