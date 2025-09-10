Cultura
Occident estrecha lazos con Sant Cugat al respaldar el Teatre-Auditori Emma Vilarasau
La compañía consolida su relación con el municipio con un acuerdo que refuerza la cultura como motor de cohesión social
Occident culmina su unificación de marcas con la integración de NorteHispana
Occident ha firmado este miércoles un acuerdo de patrocinio con el Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès, un gesto que reafirma su estrecho vínculo con el municipio y refuerza su apuesta por la promoción cultural. La aseguradora, con una sólida trayectoria en la ciudad, consolida así su compromiso con el desarrollo local y con el impulso de uno de los espacios culturales de referencia de la comarca.
El acto de firma ha contado con la presencia del alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès i Navarro, y del director territorial de Catalunya de Occident, Joaquim Valls.
Durante el encuentro, el alcalde ha destacado el valor estratégico de la colaboración: “El Teatre-Auditori Emma Vilarasau es un espacio de referencia y un orgullo para Sant Cugat. Este convenio con Occident es un claro ejemplo de cómo la cooperación público-privada nos permite fortalecer nuestra vida cultural y social. Agradecemos a Occident su compromiso con la cultura y con la ciudad”.
En la misma línea, Joaquim Valls ha subrayado la importancia que la ciudad tiene para la entidad: “Sant Cugat forma parte de la historia de Occident y, por eso, apoyar iniciativas culturales en la ciudad nos llena de satisfacción. Con este patrocinio reafirmamos nuestro compromiso con la vida local y con la cultura como motor de cohesión social”.
Con esta alianza, Occident pretende consolidar su histórica relación con Sant Cugat y refuerzar su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad y a la dinamización de su tejido cultural.
