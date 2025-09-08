Vecinos de La Floresta de Sant Cugat denuncian un "abandono histórico" en plena celebración del centenario de la estación

Vecinos de La Floresta, barrio de unos 5.000 habitantes de Sant Cugat del Vallès, han denunciado este lunes 8 de septiembre el “olvido histórico” de la zona mediante una acción reivindicativa en los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Organizados en el recién creado Ateneu Popular de La Floresta, han colgado carteles en las unidades que paran en la estación del barrio con mensajes que reclaman mejoras urgentes en servicios básicos: una mayor frecuencia y extensión del transporte urbano para cubrir todas las zonas, la recuperación de servicios sanitarios perdidos tras los últimos recortes, la apertura de una biblioteca pública, vivienda asequible para los residentes y la reparación del ascensor de la estación, que lleva meses fuera de servicio a pesar de ser una infraestructura clave. En los carteles podían leerse lemas como “Queremos decidir sobre lo que nos afecta como comunidad”, “En uno de los municipios más ricos del país, el ascensor lleva meses averiado” o “Queremos que vuelvan quienes tuvieron que marcharse por no poder pagar la vivienda. Reclamamos el parque público comprometido por el Ayuntamiento”.

La protesta se produce justo al día siguiente de la conmemoración oficial del centenario de la estación de La Floresta, celebrada el domingo 7 de septiembre con un acto institucional presidido por el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella. La infraestructura ferroviaria, inaugurada en 1925 como un modesto apeadero bajo un modelo urbanístico inspirado en los barrios americanos, se convirtió en el primer núcleo urbano que creció a lo largo de la línea Barcelona–Vallès y abrió la puerta al desarrollo posterior de urbanizaciones como Mirasol, Bellaterra, Les Fonts o Valldoreix. El contraste entre el tono solemne de la efeméride y la protesta vecinal refleja, según los impulsores del Ateneu, la dualidad que atraviesa el barrio: un pasado que se celebra y un presente lleno de carencias.

El Ateneu Popular de La Floresta, que se estrena con esta acción, se define como una organización comunitaria destinada a fortalecer la vida colectiva, recuperar la memoria de las luchas vecinales e impulsar nuevas formas de participación popular. El colectivo ha anunciado su presentación oficial el próximo 21 de septiembre a las 12 horas en la UREF, en un acto abierto al vecindario que contará con la participación de Sergio Gómez Reyes, alcalde de Marinaleda (Sevilla), municipio conocido por su experiencia en autogestión y desarrollo comunitario. Con su intervención se pretende abrir un debate sobre cómo repensar los barrios y las ciudades desde la implicación directa de sus habitantes. “Solo se rinde quien abandona, y nosotros no hemos abandonado”, recuerdan los vecinos organizados, decididos a que la historia de La Floresta no sea únicamente motivo de celebración, sino también de reivindicación.