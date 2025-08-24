El bonito pueblo a 45 minutos de Sant Cugat del Vallès para los amantes de la montaña

Sant Cugat del Vallès es una ciudad con personalidad y encanto. Alguno de sus barrios, como La Floresta o Valldoreix, disfrutan además de algunas de las vistas más privilegiadas de todo el área metropolitana de Barcelona. Sin embargo, como le pasa a muchas de las localidades pegadas a la capital catalana, el ritmo de vida de Sant Cugat puede llegar a ser ajetreado e intenso. Pero, por suerte para las y los sancugatenses, existen pequeños remansos de paz a un tiro de piedra de su ciudad.

Uno de ellos es Sant Llorenç Savall. A unos 45 minutos de Sant Cugat, Sant Llorenç es el corazón viviente del Parque Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac. Este pequeño pueblo a orillas del río Ripoll y del Torrent del Bruc tiene mucho para ofrecer.

Paraíso excursionista

Su ubicación en pleno parque natural le permite tener infinidad de rutas de senderismo que harían desconectar hasta al más estresado de los santcugateños. Una de las más recomendables es la del 'Pi de les quatre besses'. Este pino con cuatro troncos, catalogado como árbol monumental, es uno de los pocos pinos piñeros que han sobrevivido al clima mediterráneo. Para llegar hasta este símbolo del municipio, hay que seguir un camino ascendente de unos 400 metros.

Además, el 'pi de les quatre besses' es el punto de partida de muchas otras rutas por la zona, como la que permite llegar a Sant Feliu del Racó, un pueblo perteneciente al municipio de Castellar del Vallès. Desde Sant Llorenç Savall, también hay rutas que llevan a los excursionistas hasta las diferentes iglesias románicas repartidas por todo el término municipal, como la de Sant Jaume de Vallverd o Sant Feliu de Vallcarca, ambas declaradas bien cultural de interés local.

En el núcleo principal del pueblo, además de la parroquia, hay bares y restaurantes que harán las delicias de aquellos que buscan la brasa y el chup-chup que ya cuesta encontrar en Barcelona y alrededores. Y para los que quieran disfrutar al máximo de todo lo que ofrece Sant Llorenç Savall, pueden hospedarse en el hostal Cal Pla, una casa modernista reformada en una sencilla pero cálida pensión.