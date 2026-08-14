'Tengo ganas de ti'
El rincón de Sant Boi de Llobregat que está ya en la historia del cine
Una gasolinera de la localidad del Baix Llobregat fue escenario de una de las secuencias más importantes de la secuela de 'Tres metros sobre el cielo'
Estos son los mejores restaurantes de Sant Boi según Tripadvisor
Los rincones de Sant Boi que no te puedes perder
Pau Lizana
La saga de películas que inició 'Tres Metros Sobre el Cielo' (Fernando González Molina, 2010) fue tan taquillera como polémica. Y es que a pesar de las críticas por la superficialidad del argumento, o del trato que reciben las mujeres en esta película, es innegable que la saga que protagonizó un joven Mario Casas marcó un antes y un después en la vida de muchos y muchas adolescentes.
La adaptación cinematográfica de las famosísimas novelas de Federico Moccia se desarrollan en Barcelona, pero muchas escenas se grabaron también en poblaciones del área metropolitana. Además de algunas escenas en El Prat de Llobregat o L'Hospitalet, el escenario escogido para abrir el segundo título de la saga, 'Tengo Ganas de Ti' (Fernando González Molina, 2012), fue Sant Boi de Llobregat.
La gasolinera donde Hache (Mario Casas) conoce a Gin (Clara Lago), la que será su segundo gran amor después del fracaso de su romance con Babi (María Valverde), es la conocida gasolinera Oasis. La escena que protagoniza la Oasis está situada al final de la carretera BV-2002, que une Sant Boi con la Colònia Güell o Sant Vicenç dels Horts, es de las más reconocibles del filme.
Cuando Hache está pagando dentro de la gasolinera, Gin llega con su coche, se distrae mirando a Hache y le tumba la moto. Además, rellena su coche con la gasolina que Hache ya había pagado. Es entonces cuando Hache sale a por ella y le quita las llaves del coche. Tras una breve discusión, donde se puede comprobar la complicidad entre los dos jóvenes, Hache empieza a conducir el coche de Gin y salen de la gasolinera, para luego dirigirse a una cena.
Una película de récords
En el momento de su estreno, en junio de 2012, 'Tengo ganas de ti' tuvo un éxito arrollador. Fue el estreno más taquillero del año y tan solo en su primer fin de semana recaudó 3 millones de euros, que por aquel entonces dieron un respiro a la taquilla española, que no pasaba por su mejor momento. Según el portal IMDb, el filme de González Molina acabó recaudando cerca de 14 millones de euros.
- El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas
- Las ZBE serán un problema cuando desaparezcan las excepciones': miles de vecinos del Vallès quedan exentos de sanciones
- Una excepción legal evita multas por ZBE a miles de residentes del área de Barcelona al menos hasta 2029
- Barcelona empieza a instalar la primera rampa mecánica peatonal para estrenarla en verano de 2027
- La Diputación de Barcelona invertirá 15 millones para resucitar un edificio enfermo de la Diagonal cerrado desde 2010
- Un fallo eléctrico en aeropuerto de El Prat provoca decenas de retrasos y cancelaciones
- ¿Cómo conseguir gratis en Barcelona las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto? Estos son los puntos donde puedes recogerlas
- ¿Por qué los hombres no entienden que necesitan mantenerse al margen en público?' El polémico vídeo de una turista en las escaleras del metro de Sagrada Família de Barcelona