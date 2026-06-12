'Tengo ganas de ti'
El rincón de Sant Boi de Llobregat que ya está en la historia del cine
Una gasolinera de la localidad del Baix Llobregat fue escenario de una de las secuencias más importantes de la secuela de 'Tres metros sobre el cielo'
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Pau Lizana
La saga de películas que inició 'Tres Metros Sobre el Cielo' (Fernando González Molina, 2010) fue tan taquillera como polémica. Y es que a pesar de las críticas por la superficialidad del argumento, o del trato que reciben las mujeres en esta película, es innegable que la saga que protagonizó un joven Mario Casas marcó un antes y un después en la vida de muchos y muchas adolescentes.
La adaptación cinematográfica de las famosísimas novelas de Federico Moccia se desarrollan en Barcelona, pero muchas escenas se grabaron también en poblaciones del área metropolitana. Además de algunas escenas en El Prat de Llobregat o L'Hospitalet, el escenario escogido para abrir el segundo título de la saga, 'Tengo Ganas de Ti' (Fernando González Molina, 2012), fue Sant Boi de Llobregat.
La gasolinera donde Hache (Mario Casas) conoce a Gin (Clara Lago), la que será su segundo gran amor después del fracaso de su romance con Babi (María Valverde), es la conocida gasolinera Oasis. La escena que protagoniza la Oasis está situada al final de la carretera BV-2002, que une Sant Boi con la Colònia Güell o Sant Vicenç dels Horts, es de las más reconocibles del filme.
Cuando Hache está pagando dentro de la gasolinera, Gin llega con su coche, se distrae mirando a Hache y le tumba la moto. Además, rellena su coche con la gasolina que Hache ya había pagado. Es entonces cuando Hache sale a por ella y le quita las llaves del coche. Tras una breve discusión, donde se puede comprobar la complicidad entre los dos jóvenes, Hache empieza a conducir el coche de Gin y salen de la gasolinera, para luego dirigirse a una cena.
Una película de récords
En el momento de su estreno, en junio de 2012, 'Tengo ganas de ti' tuvo un éxito arrollador. Fue el estreno más taquillero del año y tan solo en su primer fin de semana recaudó 3 millones de euros, que por aquel entonces dieron un respiro a la taquilla española, que no pasaba por su mejor momento. Según el portal IMDb, el filme de González Molina acabó recaudando cerca de 14 millones de euros.
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