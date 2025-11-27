En una zona de obras
Desconfinan a vecinos de Sant Boi tras controlar una fuga de gas en un bloque de pisos
Protecció Civil ha activado la prealerta del Procicat por el suceso que se ha producido este mediodía en la calle Francesc Macià
Los Bombers de la Generalitat han desconfinado este jueves a los vecinos de varios bloques de pisos de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) después de dar por controlada una fuga de gas que se había producido a mediodía en una zona de obras de la calle Francesc Macià.
El escape se ha producido alrededor de las 13:00 horas, en un área exterior donde se están llevando a cabo trabajos de construcción. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones terrestres y las causas del incidente aún están siendo investigadas.
Los Bomberos han delimitado un perímetro de seguridad de aproximadamente 50 metros y han solicitado que los habitantes de los edificios más próximos que permanecieran confinados en el interior. Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat como medida preventiva, mientras operarios de la compañía suministradora supervisaban la incidencia.
En torno a las 17.00 horas, los Bombers han informado a través de un apunte en 'X' que los técnicos han logrado cortar la emisión de gas y que efectuaban mediciones en las viviendas para confirmar que la zona es segura. Una vez confirmada la seguridad de la zona, los vecinos confinados por precaución han podido salir con normalidad.
