Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oasis entre viñas

La espectacular escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

Este pequeño núcleo del Alt Penedès es muy poco conocido y está muy bien comunicado con el área metropolitana de Barcelona

Los rincones de Sant Boi que no te puedes perder

El increíble pueblo para desconectar que está a solo 45 minutos de L'Hospitalet

El extenso municipio de Subirats esconde joyas como el palacio Gralla o la iglesia de Sant Joan Sesrovires

El extenso municipio de Subirats esconde joyas como el palacio Gralla o la iglesia de Sant Joan Sesrovires / Turisme de Subirats

Neus Castellet

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sant Boi de Llobregat es una de esas localidades que a menudo se ve absorbida por el polo de atracción de una gran ciudad como Barcelona. Las miles de actividades que ofrece la capital catalana pueden distraer de los infinitos atractivos que ofrecen pueblos más pequeños a un tiro de piedra.

Una excusión que merece la pena es, sin duda, Torre-ramona. Este reducto medieval en la comarca del Alt Penedès cuenta con poco más de cincuenta habitantes y, es uno de esos escasos puntos donde el tiempo parece haberse parado durante siglos.

Es un pequeño núcleo histórico perteneciente al municipio de Subirats, La localidad la conforman varios vecindarios rodeados de numerosos viñedos y esconde otras joyas como Sant Pau de l'Ordal y su famoso mercado de melocotones. Está a poco más de media hora de Sant Boi y a solo cinco minutos de Sant Sadurní d'Anoia.

De hecho, uno de los pocos edificios de Torre-ramona y a la vez un destacado atractivo de esta pequeñísima población es la sede de la Cofradía del Cava de Sant Sadurní. Esta organización sin ánimo de lucro lleva desde 1979 divulgando y promocionando el cava, uno de los productos más reconocidos de la zona.

Subirats, montañas de Ordal.

Subirats, montañas de Ordal. / DO PENEDES

Además, Torre-ramona tiene un conjunto monumental de interés, formado por un palacio fortificado de estilo gótico-renacentista y la iglesia románica de Sant Joan Sesrovires. A su alrededor surgieron con los años un puñado de casas, que han configurado el actual pueblo. El paisaje está dominado por las viñas y el imponente Castillo de Subirats, lo que ofrece un entorno único para hacer caminatas de dificultad fácil o moderada.

El pueblo se puede visitar a través de la ruta guiada 'Torre-ramona, sorprenent i misteriosa', el segundo domingo de cada mes a partir de las 11:00 h de la mañana y reservando en la web de turismo de Subirats. Cuesta siete euros, aunque la tarifa reducida son solo cinco. La visita transcurre por el interior de la iglesia de Sant Joan Sesrovires y el cementerio parroquial, la casa taller de la pintora Cathrine Bergsrud y el patio interior del Palacio Gralla y la Cofradía del Cava de Sant Sadurní. Al final de la visita se ofrece una copa de cava.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  2. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  3. En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
  4. Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
  5. Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar
  6. La transformación del Gorg de Badalona: es el barrio donde más crece el precio de la vivienda
  7. El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
  8. El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí

La espectacular escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

La espectacular escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

MAPA | Seis ciudades del área de Barcelona lidian con alquileres más altos que los de la capital catalana

MAPA | Seis ciudades del área de Barcelona lidian con alquileres más altos que los de la capital catalana

El delta del Llobregat reconoce los mejores proyectos de innovación y sostenibilidad de la zona

El delta del Llobregat reconoce los mejores proyectos de innovación y sostenibilidad de la zona

El polígono del Alcampo y Cal Ninyo en Sant Boi suenan para una nueva discoteca gratuita para jóvenes

El polígono del Alcampo y Cal Ninyo en Sant Boi suenan para una nueva discoteca gratuita para jóvenes

Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán hoy una alarma en el móvil

Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán hoy una alarma en el móvil

Sant Boi de Llobregat, Capital Mundial de las Políticas del Tiempo 2026

Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año

Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año

Los mejores restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita

Los mejores restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita