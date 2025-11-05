Sant Boi tendrá una nueva discomóvil gratuita para jóvenes: el Alcampo y Cal Ninyo suenan para acogerla

El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat impulsará, a partir de enero de 2026, una discoteca en un formato móvil y mensual. La propuesta se aprobó en el último Pleno municipal con el objetivo de añadir una opción de fiesta nocturna más "segura" para los jóvenes de la ciudad, han informado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

De esta forma, el consistorio pretende dar respuesta a la carencia de ocio nocturno en el municipio, ya que la juventud santboiana critica desde hace años que hay poca oferta privada para hacer vida social. Ejemplo de ello es Claudia Cantero (23), vecina de Sant Boi, quien explica que, cada vez que quiere “salir de fiesta”, tiene que desplazarse otras ciudades como Molins de Rei, Castelldefels o l’Hospitalet de Llobregat. Actualmente, la oferta nocturna de localidad del Baix Llobregat se limita a algunos bares musicales -como La Masia, Gater, La Última Taberna o el Clàssic-, además de eventos autogestionados como el 'Atechneu' o el programa de ocio alternativo 'Vente Pa’ Ka'.

El plan de esparcimiento busca ofrecer un modelo similar a los eventos organizados por radios como 'Los 40 Principales', “como los que se organizan durante la Fiesta Mayor”, detalla a este diario el concejal de Juventud y Adolescencia, Marc Aguilà. La discomóvil recreará la apariencia de una discoteca convencional, con un set musical actual a cargo de DJ’s locales y temáticas adaptadas a cada festividad, como por ejemplo Carnaval.

El emplazamiento de la futura discomóvil aún está por decidir. Aguilà ha avanzado a este diario que se están barajando varias ubicaciones en recintos municipales, como Can Massallera o Cal Ninyo. Otra opción que se plantea es hacerlo en polígono industrial, cerca del hipermercado Alcampo. En cualquier caso, el concejal subraya que estas fiestas contarán con personal de seguridad, controles de acceso y coordinación con Mossos d’Esquadra y Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia vecinal.

Aunque las fechas todavía no se han concretado, Aguilà ha señalado que las fiestas se celebrarán un viernes o un sábado al mes, a partir de enero de 2026. Respecto a los horarios, aún sin especificar, ha asegurado que se procurará que sean "adaptados a la normativa municipal y a las características del espacio escogido".

Pensada para los jóvenes

La actividad estará dirigida principalmente a un público joven de entre 18 y 25 años, por lo que la entrada se limitará a personas mayores de edad. No obstante, desde la concejalía señalan su intención de incluir también algún encuentro destinado a mayores de 16 años. Además, si la iniciativa tiene buena acogida, también se plantean incorporar nuevos formatos, como los 'tardeos', orientados a un público más adulto.

Al tratarse de una iniciativa pública financiada con presupuesto municipal, la entrada será totalmente gratuita. Paralelamente, el área de Juventud quiere implicar al ecosistema festivo del municipio y buscar alianzas con los negocios locales, por ejemplo en la gestión del servicio de barra.

Pleno municipal

El proyecto de la discomóvil fue aprobado el pleno municipal del pasado mes de octubre, durante una moción de ERC, a instancias de Jovent Republicà, que proponía crear un espacio de ocio joven autogestionado. Salió adelante con los votos a favor del PSC, ERC, Sant Boi en Comú y de la concejala no adscrita Cristina Serna, y con los votos en contra de PP y Vox.

En declaraciones a este diario, la concejala de ERC en Sant Boi, Mireia Mendoza, ha valorado positivamente el nuevo programa de ocio del Ayuntamiento, pero destaca que sigue habiendo una carencia de ocio juvenil en la ciudad. "Los santboianos necesitan un espacio físico que no sea exclusivamente nocturno”, asevera.