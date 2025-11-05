Oferta de ocio "seguro"
El polígono del Alcampo y Cal Ninyo en Sant Boi suenan para una nueva discoteca gratuita para jóvenes
El Ayuntamiento estudia estas ubicaciones para la iniciativa de ocio nocturno juvenil que pondrá en marcha desde enero
DISCOTECA | Una discoteca selecta de música electrónica abre en el local del antiguo Bacarrá de Barcelona
PREMIO | El Ayuntamiento de Barcelona opta a un premio internacional por su Oficina de la Noche
Ariadna Miranda
El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat impulsará, a partir de enero de 2026, una discoteca en un formato móvil y mensual. La iniciativa se anunció en el último Pleno municipal con el objetivo de añadir una opción de fiesta nocturna más "segura" para los jóvenes de la ciudad, han informado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.
De esta forma, el consistorio pretende dar respuesta a la carencia de ocio nocturno en el municipio, ya que la juventud santboiana critica desde hace años que hay poca oferta privada para hacer vida social. Ejemplo de ello es Claudia Cantero (23), vecina de Sant Boi, quien explica que, cada vez que quiere “salir de fiesta”, tiene que desplazarse otras ciudades como Molins de Rei, Castelldefels o l’Hospitalet de Llobregat. Actualmente, la oferta nocturna de localidad del Baix Llobregat se limita a algunos bares musicales -como La Masia, Gater, La Última Taberna o el Clàssic-, además de eventos autogestionados como el 'Atechneu' o el programa de ocio alternativo 'Vente Pa’ Ka'.
El plan de esparcimiento busca ofrecer un modelo similar a los eventos organizados por radios como 'Los 40 Principales', “como los que se organizan durante la Fiesta Mayor”, detalla a este diario el concejal de Juventud y Adolescencia, Marc Aguilà. La discomóvil recreará la apariencia de una discoteca convencional, con un set musical actual a cargo de DJ’s locales y temáticas adaptadas a cada festividad, como por ejemplo Carnaval.
El emplazamiento de la futura discomóvil aún está por decidir. Aguilà ha avanzado a este diario que se están barajando varias ubicaciones en recintos municipales, como Can Massallera o Cal Ninyo. Otra opción que se plantea es hacerlo en polígono industrial, cerca del hipermercado Alcampo. En cualquier caso, el concejal subraya que estas fiestas contarán con personal de seguridad, controles de acceso y coordinación con Mossos d’Esquadra y Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia vecinal.
Aunque las fechas todavía no se han concretado, Aguilà ha señalado que las fiestas se celebrarán un viernes o un sábado al mes, a partir de enero de 2026. Respecto a los horarios, aún sin especificar, ha asegurado que se procurará que sean "adaptados a la normativa municipal y a las características del espacio escogido".
Pensada para los jóvenes
La actividad estará dirigida principalmente a un público joven de entre 18 y 25 años, por lo que la entrada se limitará a personas mayores de edad. No obstante, desde la concejalía señalan su intención de incluir también algún encuentro destinado a mayores de 16 años. Además, si la iniciativa tiene buena acogida, también se plantean incorporar nuevos formatos, como los 'tardeos', orientados a un público más adulto.
Al tratarse de una iniciativa pública financiada con presupuesto municipal, la entrada será totalmente gratuita. Paralelamente, el área de Juventud quiere implicar al ecosistema festivo del municipio y buscar alianzas con los negocios locales, por ejemplo en la gestión del servicio de barra.
Pleno municipal
El proyecto de la discomóvil fue anunciado el pleno municipal del pasado mes de octubre, durante una moción de ERC, a instancias de Jovent Republicà, que proponía crear un espacio de ocio joven autogestionado.
En declaraciones a este diario, la concejala de ERC en Sant Boi, Mireia Mendoza, ha valorado positivamente el nuevo programa de ocio del Ayuntamiento, pero destaca que sigue habiendo una carencia de ocio juvenil en la ciudad. "Los santboianos necesitan un espacio físico que no sea exclusivamente nocturno”, asevera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya: la alarma que han recibido 5 millones de vecinos del área de Barcelona
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva
- Abren inscripciones para optar a 2.000 nuevas visitas a la estación fantasma de Gaudí, el Centro de Control y los talleres del metro de Barcelona
- Barcelona estrena un bus sin conductor que realiza viajes gratuitos para los ciudadanos en Montjuïc