Transporte público
Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell
FGC refuerza el transporte público con trenes cada hora durante cuatro noches seguidas
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ofrecerá servicio ininterrumpido en la línea S2 durante cuatro noches consecutivas con motivo de la Fiesta Mayor de Sabadell (Barcelona), ha informado la compañía en un comunicado este viernes.
En concreto, el servicio especial estará disponible durante las noches del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, coincidiendo con los actos principales del programa, para dar respuesta al previsible aumento de la demanda y para promover el uso del transporte público.
El refuerzo consistirá en una frecuencia de paso de un tren por hora y sentido, durante toda la noche, que hará parada todas las estaciones de la línea S2, entre Sabadell Parc del Nord y Plaça Catalunya, en Barcelona.
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