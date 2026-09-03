Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestacion BarcelonaLa Meva SalutMultirreincidenciaManifestaciones CeutaAldamaBarcelonaEncuesta monarquíaManresaDescuento diésel
instagramlinkedin

Transporte público

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

FGC refuerza el transporte público con trenes cada hora durante cuatro noches seguidas

Dónde comer en Sabadell: los 5 restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

La estación de Can Feu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

La estación de Can Feu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) / FGC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ofrecerá servicio ininterrumpido en la línea S2 durante cuatro noches consecutivas con motivo de la Fiesta Mayor de Sabadell (Barcelona), ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

En concreto, el servicio especial estará disponible durante las noches del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, coincidiendo con los actos principales del programa, para dar respuesta al previsible aumento de la demanda y para promover el uso del transporte público.

Noticias relacionadas

El refuerzo consistirá en una frecuencia de paso de un tren por hora y sentido, durante toda la noche, que hará parada todas las estaciones de la línea S2, entre Sabadell Parc del Nord y Plaça Catalunya, en Barcelona.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell
  2. Sin volante ni conductor: los días en los que podrás viajar gratis en un Tesla por Sabadell
  3. Supera con creces las expectativas': la pastelería que ha conquistado Sabadell
  4. Este hotel de Sabadell que ya está en la historia del cine: 11 nominaciones a los Goya
  5. Multado en Sabadell con 400 euros por depositar basura donde no debía
  6. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sabadell 2026: horario y recorrido
  7. La nueva ZBE de Sabadell empezará a sancionar vehículos contaminantes el próximo 1 de diciembre
  8. Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en pleno centro de Sabadell

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Sabadell y Terrassa refuerzan la videovigilancia: alcanzan las 150 cámaras por ciudad

Sabadell y Terrassa refuerzan la videovigilancia: alcanzan las 150 cámaras por ciudad

Sin volante ni conductor: los días en los que podrás viajar gratis en un Tesla por Sabadell

Sin volante ni conductor: los días en los que podrás viajar gratis en un Tesla por Sabadell

Sabadell llevará por primera vez agua regenerada a municipios vecinos: Sant Cugat y Cerdanyola serán los primeros

Sabadell llevará por primera vez agua regenerada a municipios vecinos: Sant Cugat y Cerdanyola serán los primeros

Liberado en Sabadell un hombre que llevaba 10 días secuestrado por perder 500 kilos de cocaína

Liberado en Sabadell un hombre que llevaba 10 días secuestrado por perder 500 kilos de cocaína

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo

Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo

Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental

Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental