Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaRey HaraldMette MaritCeutaJubilación flexibleChinaAlbiolOperación retornoBarcelonaEclipse lunarNepalRupturas famosos
instagramlinkedin

Transporte público

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

FGC refuerza el transporte público con trenes cada hora durante cuatro noches seguidas

Dónde comer en Sabadell: los 5 restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

La estación de Can Feu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

La estación de Can Feu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) / FGC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ofrecerá servicio ininterrumpido en la línea S2 durante cuatro noches consecutivas con motivo de la Fiesta Mayor de Sabadell (Barcelona), ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

En concreto, el servicio especial estará disponible durante las noches del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, coincidiendo con los actos principales del programa, para dar respuesta al previsible aumento de la demanda y para promover el uso del transporte público.

Noticias relacionadas

El refuerzo consistirá en una frecuencia de paso de un tren por hora y sentido, durante toda la noche, que hará parada todas las estaciones de la línea S2, entre Sabadell Parc del Nord y Plaça Catalunya, en Barcelona.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
  2. Supera con creces las expectativas': la pastelería que ha conquistado Sabadell
  3. Doce dotaciones de los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Sabadell
  4. Multado en Sabadell con 400 euros por depositar basura donde no debía
  5. Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès
  6. Este hotel de Sabadell que ya está en la historia del cine: 11 nominaciones a los Goya
  7. El popular 'correbars' de la Fiesta Mayor de Sabadell se disfraza de turista para criticar la masificación
  8. El AMB levanta tres nuevos equipamientos sociales en el Vallès Occidental para reforzar la cohesión metropolitana

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Liberado en Sabadell un hombre que llevaba 10 días secuestrado por perder 500 kilos de cocaína

Liberado en Sabadell un hombre que llevaba 10 días secuestrado por perder 500 kilos de cocaína

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo

Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo

Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental

Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental

Noveno tiroteo en Catalunya en diez días: los Mossos investigan disparos en Badia del Vallès

Noveno tiroteo en Catalunya en diez días: los Mossos investigan disparos en Badia del Vallès

Tres de cada cuatro municipios de la Gran Barcelona no iniciaron ninguna vivienda protegida en 2025

Tres de cada cuatro municipios de la Gran Barcelona no iniciaron ninguna vivienda protegida en 2025

Los Bombers trabajan con seis dotaciones en un incendio de vegetación cerca de la ronda de l'Ebre, en Sabadell

Los Bombers trabajan con seis dotaciones en un incendio de vegetación cerca de la ronda de l'Ebre, en Sabadell