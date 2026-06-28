Protección de menores
Ingresan en prisión los padres de un bebé de tres meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell
El menor fue ingresado el miércoles en el Parc Taulí, donde ha fallecido, y se les ha detenido por "posible vinculación con los hechos"
La fiscalía no tiene "ninguna duda" del maltrato al bebé que fue hospitalizado en Vall d'Hebron y pide que los padres sigan en prisión
Los padres de un bebé de tres meses que ha muerto en Sabadell (Barcelona) por presuntos malos tratos han sido detenidos y han ingresado este domingo en prisión por este caso.
El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado de la muerte del bebé en el hospital Parc Taulí de Sabadell "por presunto maltrato" y por la que se ha detenido a los padres "por la posible vinculación con los hechos", sobre los que hay una investigación en curso.
El bebé ingresó el pasado miércoles en el hospital adonde fue trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tras ser reanimado en el domicilio familiar. Finalmente murió el viernes en el centro hospitalario.
Tras el reconocimiento médico del bebé, indica el departamento, los responsables del hospital Parc Taulí de Sabadell activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat. Los padres han pasado a disposición judicial en Sabadell y se ha decretado su ingreso en prisión.
El Departamento de Salud indica que "hará un seguimiento de este caso" y que su sección de Inspección Sanitaria "llevará a cabo las actuaciones de oficio que sean necesarias""Las instituciones implicadas -agrega el departamento- colaboramos con las autoridades competentes y actuamos con la máxima transparencia compatible con la protección de los menores, la confidencialidad de los datos clínicos y el respeto al procedimiento en curso"
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