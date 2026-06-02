Multado con 400 euros por depositar basura con sus datos donde no debía

La Ordenanza municipal reguladora del civismo y la convivencia de Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona) tiene como objetivo principal garantizar el respeto, la libertad y el buen uso de los bienes comunes en el espacio público.

Esta normativa tipifica un total de 43 infracciones diferentes, poniendo especial énfasis en situaciones cotidianas como el consumo de alcohol o ruido en la vía pública, la degradación del entorno por acto de vandalismo y la gestión de residuos.

Esta última castiga acciones como no tirar la basura en el contenedor correspondiente o abandonar desechos en el espacio público y fuera de las papeleras o contenedores habilitados. Estas conductas se clasifican habitualmente como infracciones leves, pero pueden llegar a graves, dependiendo del volumen de residuos abandonados, si bloquean el paso o suponen un riesgo para la salud pública, con importes que van desde los 400 hasta los 4.000 euros.

Batalla administrativa

Uno de los últimos casos conocidos en la cocapital vallesana es la de un vecino residente en el barrio de la Concòrdia. Según explica 'Diari de Sabadell', en septiembre de 2025 los servicios de inspección encontraron fuera de los contenedores una caja de cartón, la cual llevaba los datos identificativos de un sabadellense.

El Ayuntamiento de la ciudad le impuso una multa de 400 euros, pero el vecino acabó abonando la mitad por pronto pago.

Sin embargo, el supuesto infractor ha iniciado una batalla administrativa para reclamar la devolución de este importe, ya que defiende que él depositó la caja "correctamente; si luego cayó porque estaba lleno, u otra persona la sacó y la dejó en el suelo", él no tiene nada que ver, según ha explicado al citado diario.

¿Estaba dentro del contenedor?

El vecino también sostiene que la Administración no puede probar que él abandonó la caja en la calle y que esta sí cabía dentro del contenedor, lo que contradice la versión del consistorio, que alega -aportando fotografías- que la caja de cartón medía 1,60 metros y no estaba doblada, por lo que asegura que no era posible que estuviera en el interior del contenedor, porque no cabía.

El Ayuntamiento de Sabadell deja claro en la ordenanza municipal que las cajas de cartón van en el contenedor azul "una vez dobladas". Sin embargo, el vecino del barrio de la Concòrdia sigue con su batalla y niega todas estas acusaciones municipales.

Según el diario de la ciudad, el hombre ha explicado que tiene reconocida un 24% de discapacidad con dificultades de movilidad, por lo que tuvo que hacer un "esfuerzo considerable" para introducir la caja en el contenedor, que se encontraba "casi lleno". Además, el sabadellense también considera que recurrir a la vía contenciosa administrativa para continuar defendiendo su posición comporta "asumir nuevos gastos" para poder exculparse.

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