Sabadell acaricia dos puentes festivos seguidos, con un superpuente antes de vacaciones solo para quienes puedan cogerse días

Con la Semana Santa casi olvidada, muchos trabajadores ya esperan con ansias tener algún día festivo mientras esperan la llegada de las vacaciones de verano. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otra más de carácter local en Sabadell (Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona).

Estos días festivos harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a la jornada festiva. Además, si esos festivos coinciden con un buen clima, se podría hablar de un puente festivo de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo la siguiente semana

El primero de estos festivos llega la próxima semana.

El primer día del próximo mes, el viernes 1 de mayo, es festivo en toda España: se celebra el Día del Trabajador.

En consecuencia, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. Además, el jueves 30 de abril es una jornada de libre disposición para todos los centros educativos de Sabadell aprobada por el Consell Escolar Municipal. Por lo tanto, la mejor opción sería pedirse este día libre y montarse un puente. Aunque otra opción es solicitar el lunes 4 de mayo.

El 1 de mayo conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Su origen se remonta a lo sucedido en Estados Unidos a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Fin de semana largo seguido

Por si no es suficiente con estos tres días seguidos de fiesta, los sabadellenses repetirán la fórmula el siguiente fin de semana.

El lunes 11 de mayo el municipio celebra el Aplec de la Salut, una festividad de carácter local considerada la segunda fiesta mayor de la ciudad, que siempre tiene lugar el lunes después del segundo domingo de mayo.

Por lo tanto, para aprovechar este día no laborable al máximo se puede pedir otro día libre el martes 12 o el viernes 8 de mayo y tener otro puente festivo largo.

El Aplec de la Salut conmemora a la patrona de la ciudad, la Mare de Déu de la Salut, con una festividad tradicional y religiosa. Las actividades para este día se desarrollan principalmente en el entorno de la ermita de la Salut.

Posible superpuente

Tras el 11 de mayo, en Sabadell ya no quedarán festivos durante el mes, aunque quienes hagan vida escolar o laboral fuera del municipio deberían consultar si tienen otra jornada no laborable a través del buscador online de fiestas generales y locales que proporciona la Generalitat de Catalunya.

Para el siguiente día libre autonómico hay que esperar hasta Sant Joan, el 24 de junio.

Para algunos trabajadores, la espera podría merecer mucho la pena porque este año la festividad de Sant Joan cae en miércoles, y quienes puedan pedir días libres podrían organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan conmemora el nacimiento de San Juan Bautista y coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta.