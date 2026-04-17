Guía
Sant Jordi 2026 en Sabadell: actividades, horarios y paradas de libros y rosas
Mapa de Sant Jordi 2026 en Barcelona: todas las paradas, nuevas zonas y recomendaciones
Sant Jordi 2026 en Barcelona: guía definitiva con los imprescindibles, mejores planes y consejos
El jueves 23 de abril, Sabadell volverá a llenarse de libros, rosas y cultura con motivo de la Diada de Sant Jordi 2026. La cocapital vallesana ha preparado una programación que combina literatura, tradición popular, actividades infantiles y propuestas culturales para todos los públicos a lo largo de toda la jornada.
A continuación, repasamos las ubicaciones y los horarios de las propuestas más destacadas.
Paradas de libros y rosas
Durante todo el día, la Rambla y la plaza del Doctor Robert conformarán una 'superilla literaria' peatonal, cortada al tráfico, donde los ciudadanos podrán pasear y comprar sus libros y rosas desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche.
En la Rambla, entre Sant Antoni Maria Claret y Gurrea, se colocarán las paradas de entidades de la ciudad; mientras que en la plaza del Doctor Robert, junto al Ayuntamiento, se colocarán las paradas de las librerías.
Firmas de autores locales
El Racó del Campanar, junto la torre de la parroquia de Sant Félix, será uno de los epicentros literarios del día con firmas de autores y autoras locales, entre ellos Montse García Esteve (La desorientació, La Campana), Toni Padilla (Maleït futbol, ARA Llibres), Tamara Marín (Indomable, Grijalbo), Josep Gòrriz (Ajo y agua, Platero Editorial) o Clara Simó (Amb dos fogons, Rosa dels Vents).
Programación de Sant Jordi en Sabadell 2026Programación de Sant Jordi en Sabadell 2026
Actividades culturales y familiares
La programación de Sant Jordi en Sabadell también incluye numerosas propuestas para todos los públicos, como el taller infantil “Art i natura: explorant textures”, de 10 a 19h en la plaza del Doctor Robert; la actuación de los Castellers de Sabadell, los Saballuts, de 17:30 a 19:30 en el Racó del Campanar; o el baile de Sardanas con la Cobla Jovenívola de Sabadell, de 18 a 20h en la plaza de Sant Roc. Puedes consultar aquí el programa completo de actividades de Sant Jordi en Sabadell.
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