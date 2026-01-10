Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Ubicada a un paso de Barcelona, Sabadell es una ciudad conocida, entre otras cosas, por su respetable gastronomía. De influencia mediterránea y catalana a base de ingredientes de calidad y una materia prima excelente que podrás degustar en muchos de los mejores sitios para comer en la ciudad. Fideuá, escudella y carn d'olla, xató o su afamada crema catalana son algunos de sus platos más destacados.

Con una amplia variedad de restaurantes conformando su oferta gastronómica, la restauración de Sabadell ofrece platos de comida tradicional, cocinas del mundo y también alta cocina. A continuación te mostramos los mejores restaurantes para comer en Sabadell, según la crítica de los usuarios de la web de 'Tripadvisor'.

Maximmus Pizzeria Napoletana: el italiano auténtico

Maximmus Pizzeria Napoletana / maximmus.es

Desde Nápoles y con pasión, este restaurante ofrece a sus clientes "la auténtica pizza napolitana". Para ello, utilizan ingredientes frescos y de primera calidad importados directamente de Italia y cuya masa tiene un proceso mínimo de 48 horas de maduración, lo que se conoce como "slow pizza". Elegida como Traveller´s Choice 2023, sus comensales quedan fascinados por la exquisitez de sus pizzas en un local moderno que cuenta también con terraza.

Importante reservar con antelación debido a la alta afluencia de clientes. Se encuentra en Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Kame House Kitchen: el mejor Ramen del Vallès Occidental

Kame House Kitchen / tripadvisor.es

Posicionado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad. De cocina asiática y en especial japonesa, este local ubicado en Carrer de Sant Vicenç ofrece a sus clientes platos exquisitos como el pato laqueado, langostinos crujientes o el ramen casero. Aquellos que lo frecuentan afirman encontrar aquí el mejor Ramen del Vallès Occidental, ideal para maridarlo con alguna de sus cervezas japonesas. Además, elaboran postres caseros tan peculiares como el "Dragon Ball", sin duda su postre estrella.

Carrer de Sant Vicenç, 20, Sabadell

Kin Thai para teletransportarse a Tailandia

Kin Thai Sabadell / Google Photos

Restaurante de comida tailandesa situado en Carrer de Garcilaso regentado por el hijo de los dueños del afamado Thai Palamós. Con producto de calidad y cocinado todo al momento, su cocina trata de ser fieles a la gastronomía del antiguo reino de Siam: fresca, picante, saludable y sabrosa. Aquí todo es autóctono tailandés, desde la cerveza hasta sus platos, donde, por supuesto, el arroz es el protagonista. En un ambiente cálido y acogedor, aquellos que visitan Kin Thai se teletrasportan al país asiático mientras disfrutan de su afamado Pad Thai, sin duda su plato estrella.

A destacar entre toda la crítica la amabilidad y el buen servicio de sus trabajadores. Sin duda uno de los locales más populares de Sabadell.

Carrer de Garcilaso, 4, Sabadell

Restaurante Rice, el mejor arroz del Vallès

Ubicado en el centro de la ciudad, a dos minutos de la Plaza Mayor, se ha consagrado como uno de los mejores establecimientos para comer arroz en el Vallès Occidental. Por menos de 35 euros, los comensales pueden disfrutar de exquisitas paellas y otros platos de receta catalana presentados con una estética excelente.

Raval de dins 12, Sabadell

Casa Fuster: recetas clásicas que nunca fallan

Fundada en el año 1989, Casa Fuster ofrece en su cocina un producto de calidad mediante un servicio excelente en un ambiente acogedor y de trato familiar. Actualmente, se trata de una cadena de establecimientos, cada uno con sus particularidades, dedicados a la restauración, productos cárnicos, comida preparada, y también otras especialidades como asados, brasería o cocina tradicional.

Aquí podrás desayunar, almorzar y cenar, además de probar alguno de sus exquisitos platos como la terrina de cordero confitado, en su jugo, sobre lecho de patata panadera, la hamburguesa 250 gr Especial de Casa Fuster o el meloso de ternera estofada con "rossinyols" sobre parmentier trufada. Fue elegido como Traveller's Choice 2023 por los usuarios de 'Tripadvisor por lo que es una visita obligada en la ciudad de Sabadell.

Rovira I Virgili, N.1, Sabadell

CalaBoca: restaurante en pleno centro de Sabadell

CalaBoca Sabadell / cala-boca.com

Al igual que Casa Fuster, CalaBoca es un grupo de restaurantes repartidos por la ciudad, para comer y para disfrutar de buenos cócteles en Sabadell.

Situado en pleno centro de la ciudad, CalaBoca ofrece un espacio contemporáneo y acogedor donde podrás degustar sus exquisitas tapas y pinchos de calidad gourmet, que maridan a la perfección con algunos de sus vinos y cavas de su cuidada vinoteca.

Su horario de apertura es de miércoles a sábado en horario de cenas, de 20 a 24 horas.