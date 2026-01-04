Las claves del evento
Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sabadell 2026: horario y recorrido
Los Reyes Magos, acompañados de una gran comitiva, recorrerán la localidad de sur a norte
Navidad 2025 en Sabadell: actividades, Llaminer y novedades que marcarán la fiesta
Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar las calles de Sabadell de magia, ilusión y caramelos el próximo lunes 5 de enero de 2026. Bajo el lema "Un Nadal rodó!", el municipio del Vallès Occidental pondrá el broche final a su programa de actividades navideñas con la tradicional Cabalgata de Reyes.
Durante casi de tres horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por las principales calles de la ciudad en sus majestuosas carrozas, en un espectáculo que cada año reúne a centenares de familias y convierte Sabadell en el escenario previo a la noche más mágica del año.
Sus Majestades, acompañados de una gran comitiva -formada por pajes, 'minairons' y carteros reales-, harán su entrada en la plaça de la Nova Creu, donde recogerán la Llave de la Ciudad.
La cabalgata contará con carrozas temáticas dedicadas al carbón, a las 'Fades de la son' y a las golosinas e incorporará como novedad una carroza de 'Estel'. También, estarán presentes personajes del Calendario de Adviento de la ciudad y del espectáculo ‘Somriu al Nadal’, encabezado por el popular Llaminer. A lo largo del itinerario se repartirán cerca de siete toneladas de caramelos, todos ellos aptos para personas celíacas.
Un recorrido que atraviesa el corazón de Sabadell
Este año, la cabalgata recorrerá la localidad de sur a norte, saliendo desde la Ronda de Pau Vila con la carretera de Barcelona alrededor de las 18.00 h, y tras 7 km, llegará a la Avenida de Can Deu hacia las 21.00 h, justo antes de que los Reyes de Oriente se dirijan a repartir regalos por los hogares de Sabadell.
Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Sabadell pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.
- Inicio: Ronda de Pau Vila
- Carretera de Barcelona
- Avinguda Barberà
- Rambla
- Plaça Doctor Robert
- Passeig de la Plaça Major
- Passeig Manresa
- Via Massagué
- Avinguda Onze de Setembre
- Plaça de la Creu Alta
- Carretera de Prats de Lluçanès
- Carrer Francesc Layret
- Avinguda Concòrdia
- Avinguda Matadepera
- Final: Avinguda Can Deu
Itinerario adaptado
Como ediciones pasadas, habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida en la avenida de Barberà, la plaza del Doctor Robert y la avenida de Matadepera (plaza del Pi). Además de traducción a la lengua de signos en el recibimiento de los Reyes y reducción del volumen sonoro en un tramo señalizado al inicio del recorrido para personas con hipersensibilidad sensorial.
Suscríbete para seguir leyendo
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en pleno centro de Sabadell
- El hotel de Sabadell que aparece en una película con 11 nominaciones en los Goya
- Vivir bien en Sabadell: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas
- El nuevo buffet libre de Sabadell que triunfa en Tiktok: 'Comida de buena calidad y precio sorprendente
- Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos
- Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès
- Fiesta Mayor 2025 Sabadell: La Casa Azul, Abraham Mateo o La Fúmiga, cabezas de cartel