Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Sabadell 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar las calles de Sabadell de magia, ilusión y caramelos el próximo lunes 5 de enero de 2026. Bajo el lema "Un Nadal rodó!", el municipio del Vallès Occidental pondrá el broche final a su programa de actividades navideñas con la tradicional Cabalgata de Reyes.

Durante casi de tres horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por las principales calles de la ciudad en sus majestuosas carrozas, en un espectáculo que cada año reúne a centenares de familias y convierte Sabadell en el escenario previo a la noche más mágica del año.

Sus Majestades, acompañados de una gran comitiva -formada por pajes, 'minairons' y carteros reales-, harán su entrada en la plaça de la Nova Creu, donde recogerán la Llave de la Ciudad.

La cabalgata contará con carrozas temáticas dedicadas al carbón, a las 'Fades de la son' y a las golosinas e incorporará como novedad una carroza de 'Estel'. También, estarán presentes personajes del Calendario de Adviento de la ciudad y del espectáculo ‘Somriu al Nadal’, encabezado por el popular Llaminer. A lo largo del itinerario se repartirán cerca de siete toneladas de caramelos, todos ellos aptos para personas celíacas.

Un recorrido que atraviesa el corazón de Sabadell

Este año, la cabalgata recorrerá la localidad de sur a norte, saliendo desde la Ronda de Pau Vila con la carretera de Barcelona alrededor de las 18.00 h, y tras 7 km, llegará a la Avenida de Can Deu hacia las 21.00 h, justo antes de que los Reyes de Oriente se dirijan a repartir regalos por los hogares de Sabadell.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Sabadell pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Inicio: Ronda de Pau Vila

Ronda de Pau Vila Carretera de Barcelona

Avinguda Barberà

Rambla

Plaça Doctor Robert

Passeig de la Plaça Major

Passeig Manresa

Via Massagué

Avinguda Onze de Setembre

Plaça de la Creu Alta

Carretera de Prats de Lluçanès

Carrer Francesc Layret

Avinguda Concòrdia

Avinguda Matadepera

Final: Avinguda Can Deu

Itinerario adaptado

Como ediciones pasadas, habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida en la avenida de Barberà, la plaza del Doctor Robert y la avenida de Matadepera (plaza del Pi). Además de traducción a la lengua de signos en el recibimiento de los Reyes y reducción del volumen sonoro en un tramo señalizado al inicio del recorrido para personas con hipersensibilidad sensorial.