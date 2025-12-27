Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en pleno centro de Sabadell

Un matrimonio de personas mayores ha resultado herido este sábado al mediodía en el centro de Sabadell después de que una farola se desplomara sobre ellos cuando se encontraban en la zona peatonal que rodea la plaza Mayor. La mujer se encuentra en estado crítico y el hombre presenta heridas leves.

Según han informado fuentes de Protecció Civil a este diario, el aviso por el accidente se ha recibido a las 12:39 horas en el paseo de la plaza Mayor, a la altura de la calle del Pedregar, un punto muy concurrido del centro de la cocapital vallesana.

Farola caída en el centro de Sabadell Farola caída en el centro de Sabadell

Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a los heridos y los han trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. También han intervenido la Policía Municipal de Sabadell y los Bombers de la Generalitat.

El suceso se ha producido en el contexto del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.