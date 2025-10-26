Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doce dotaciones de los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Sabadell

Los Bomberos trabajan en un incendio en Sabadell

Los Bomberos trabajan en un incendio en Sabadell / Bombers de la Generalitat

Barcelona
Un incendio quema montones de desechos en una nave de reciclaje de la planta de transferencia de Sabadell, según han informado los Bomberos de la Generalitat. El aviso del fuego se ha recibido a las 13.33 horas de este domingo en la Planta Intercomarcal de Reciclaje, situada en la calle Mas Baiona, dentro del polígono industrial de Can Roqueta. Doce dotaciones de los Bomberos se han desplazado a la zona para trabajar en la extinción de las llamas y esperan la llegada de maquinaria de apoyo para remover los montones de desechos e ir apagándolos. Paralelamente, se ha refrigerado un depósito de gasóleo situado cerca del fuego.

