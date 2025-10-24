Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El edificio de Sabadell que aparece en una película con 11 nominaciones en los Goya

Durante el mismo rodaje, también se utilizaron como escenarios la iglesia de la Creu Alta y el Teatro Sant Vicenç

Los mejores restaurantes para comer en Sabadell y aptos para todos los bolsillos

Estos son los 5 mejores restaurantes de Sabadell según Tripadvisor

Hotel Urpí, en Sabadell

Hotel Urpí, en Sabadell / Ferran Nadeu

Neus Castellet

El Hotel Urpí de Sabadell, situado en el barrio de la Creu Alta, se ha ganado un lugar en la historia del cine español al ser escenario de producciones destacadas.

El Hotel Urpí fue uno de los lugares de rodaje de 'Saben aquell', una película que muestra la vida del humorista Eugenio. Esta producción obtuvo 11 nominaciones en los Premios Goya 2024, empatando con 'Cerrar los ojos' como la tercera película más nominada. Solo La sociedad de la nieve y 20.000 especies de abejas la superaron con 13 y 15 candidaturas respectivamente.

El rodaje de 'Saben aquell' también se realizó en otros lugares de Sabadell, como la iglesia de la Creu Alta y el Teatre Sant Vicenç. La ciudad, con sus bancos decorados con formas onduladas de metal, ofreció un escenario único para las escenas filmadas.

Otras producciones en Sabadell

Sabadell ha sido escenario de otras producciones importantes en los últimos años. En 2022, se rodó 'Run Baby Run' en el Eix Macià. En noviembre de 2020, la película 'Centauro', dirigida por Daniel Calparsoro, usó la autopista C58 para sus escenas de acción. Además, la serie de Netflix 'El inocente' incluyó escenas grabadas en el carrer Serra de Galliners.

