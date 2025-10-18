Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuncio de la alcaldesa

Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava las construcciones y obras que prevean la retirada de amianto

La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras

Badia del Vallès será en marzo de 2025 la primera ciudad de Europa que iniciará en bloque la retirada de su amianto

Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, en la plaza Sant Roc

Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, en la plaza Sant Roc / Anna Mas

ACN

ACN

Sabadell
Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava cualquier construcción, instalación u obra que prevea la retirada de amianto. Así lo ha anunciado este sábado la alcaldesa, Marta Farrés (PSC), en el marco de la IV Convención Estatal del Amianto que ha acogido la capital vallesana.

Farrés ha defendido el compromiso con la lucha contra el amianto "porque hay un interés público, social y de salud". "Queremos que las cuestiones económicas no sean un impedimento", ha añadido.

Durante la jornada se ha vivido un momento muy emotivo protagonizado por la soprano sabadellense María Hinojosa, que ha dedicado un sentido homenaje a las víctimas. La UE estima que hasta 2030 se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al mineral.

