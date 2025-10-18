Anuncio de la alcaldesa
Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava las construcciones y obras que prevean la retirada de amianto
La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
Badia del Vallès será en marzo de 2025 la primera ciudad de Europa que iniciará en bloque la retirada de su amianto
Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava cualquier construcción, instalación u obra que prevea la retirada de amianto. Así lo ha anunciado este sábado la alcaldesa, Marta Farrés (PSC), en el marco de la IV Convención Estatal del Amianto que ha acogido la capital vallesana.
Farrés ha defendido el compromiso con la lucha contra el amianto "porque hay un interés público, social y de salud". "Queremos que las cuestiones económicas no sean un impedimento", ha añadido.
Durante la jornada se ha vivido un momento muy emotivo protagonizado por la soprano sabadellense María Hinojosa, que ha dedicado un sentido homenaje a las víctimas. La UE estima que hasta 2030 se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al mineral.
- Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos
- Vivir bien en Sabadell: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas
- La nueva ZBE de Sabadell empezará a sancionar vehículos contaminantes el próximo 1 de diciembre
- Una 'deuda' de 700.000 euros enfrenta a policía local y ayuntamiento en Sabadell
- Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès
- El nuevo buffet libre de Sabadell que triunfa en Tiktok: 'Comida de buena calidad y precio sorprendente
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- Arrancan las obras de la primera residencia pública de Sabadell tras una reivindicación vecinal de 25 años