Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava las construcciones y obras que prevean la retirada de amianto

Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava cualquier construcción, instalación u obra que prevea la retirada de amianto. Así lo ha anunciado este sábado la alcaldesa, Marta Farrés (PSC), en el marco de la IV Convención Estatal del Amianto que ha acogido la capital vallesana.

Farrés ha defendido el compromiso con la lucha contra el amianto "porque hay un interés público, social y de salud". "Queremos que las cuestiones económicas no sean un impedimento", ha añadido.

Durante la jornada se ha vivido un momento muy emotivo protagonizado por la soprano sabadellense María Hinojosa, que ha dedicado un sentido homenaje a las víctimas. La UE estima que hasta 2030 se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al mineral.