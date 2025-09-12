La nueva ZBE de Sabadell empezará a sancionar vehículos contaminantes el próximo 1 de diciembre

Sabadell (Vallès Occidental) pondrá en marcha el próximo lunes 15 de septiembre su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida arrancará con un periodo informativo, aunque el tráfico quedará regulado desde ese día, el Ayuntamiento no empezará a sancionar hasta el 1 de diciembre, momento en el que se aplicarán multas de 200 euros a los vehículos que incumplan la normativa.

La medida europea se aplica a la ciudad casi un año después de que el pleno municipal aprobara la ordenanza correspondiente, el 28 de octubre de 2024. El municipio se suma así al creciente listado de grandes municipios catalanes que, con más o menos reticencias, (Sabadell, bastantes) activan estas medidas medioambientales para no quedar fuera de las ayudas estatales y evitar sanciones.

"Sabadell, junto a las ciudades del Arc Metropolità, hemos hecho un enorme esfuerzo para que estas ZBE no comporten, más allá de lo que se necesita, grandes repercusiones ni económicas ni sociales en la ciudad", ha manifestado la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), durante la presentación de la medida.

Restricciones en el Centro

Las restricciones afectarán al área del Centre, delimitada por la Gran Via, las rondas Zamenhof y Vilarrúbias, la ronda Ponent y la carretera de Barcelona (los límites quedan fuera). Allí se han instalado una veintena de cámaras de control, con diferentes objetivos según el número de carriles de cada vía.

La acumulación de nuevas ZBE en Catalunya, prevista para finales de 2025, se está materializando gracias al desbloqueo del registro catalán y a la premura con que el Ministerio de Transportes ha exigido a los consistorios cumplir con el calendario. Tras los casos de Terrassa o Castelldefels, Sabadell se convierte en el siguiente gran núcleo urbano en poner en marcha una política que ha suscitado debate entre alcaldías y ciudadanía.

Un 14% de la flota afectada

El parque de vehículos de Sabadell ascendía en 2023 a 134.460 vehículos, según datos del Idescat. El Ayuntamiento estima que la ZBE afectará en su primera fase a un 14% de esta flota, es decir, unos 18.000 vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT. De todos ellos, solo un 4% —aproximadamente 750— acceden de manera habitual al área restringida.

La medida se aplicará de lunes a viernes, de 7 a 20 horas, y prohibirá la circulación a los turismos más antiguos: los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel previos a 2006. El consistorio recuerda que los vehículos que dispongan de etiqueta ambiental podrán acceder sin limitaciones, pero los que no tendrás diferentes excepciones.

La alcaldesa Farrés ha detallado que la implantación de la ZBE tendrá en cuenta numerosas excepciones con un marcado carácter "social" y "económico". Podrán circular sin restricciones los vecinos empadronados o quienes tengan plaza de aparcamiento dentro de la zona antes de diciembre de 2024, los titulares de vehículos sin etiqueta que dispondrán de hasta 24 accesos gratuitos al año, así como los comerciantes de mercadillos ambulantes. También estarán exentos los hogares con rentas bajas, los profesionales próximos a la jubilación que dependan del vehículo, las personas con discapacidad o movilidad reducida, quienes deban realizar tratamientos médicos en el área afectada y aquellos que estén a la espera de recibir un coche menos contaminante. Todas estas excepciones deberán gestionarse a través de la web zbe.cat, que centralizará la tramitación de permisos y consultas.