Una "deuda" de 700.000 euros enfrenta a policía local y ayuntamiento en Sabadell

Lo que debía ser la inauguración solemne de la Fiesta Mayor de Sabadell (Vallès Occidental) acabó convertido en un escenario de conflicto laboral. El pasado 4 de septiembre, la Policía Local intentó boicotear, con ruidos y petardos, el pregón conducido por la alcaldesa Marta Farrés (PSC), una acción que, además de viralizarse en redes sociales, dejó al descubierto una crisis enquistada desde hace tiempo: la relación entre el Ayuntamiento y parte de sus propios agentes.

El malestar no es repentino. Desde principios del verano, los agentes han dejado de realizar horas extras, lo que en la práctica ha supuesto que el cuerpo funcione "bajo mínimos", una situación muy parecida a la de L'Hospitalet de Llobregat. El trasfondo es un pulso prolongado en torno a un convenio colectivo caducado desde 2021, prorrogado hasta ahora, y formalmente denunciado en 2022. La negociación se arrastra desde entonces sin avances sustanciales.

“Nos faltan agentes en plantilla, no tenemos recursos tecnológicos, la comisaría está abandonada: hay grietas, no funciona el aire acondicionado…”, enumera el presidente del sindicato mayoritario SPL-CME, Xavier Bartrolí, que insiste en que el problema no es solo salarial, sino de dignidad "profesional y medios". Como ejemplo, señala que los agentes deben tramitar denuncias “con papel y boli”, sin herramientas digitales, algo que contrasta con otras policías locales del entorno o bien, que "algo tan básico" es tener "duchas con regulador de temperatura".

Una sentencia desfavorable

El sindicato ha hecho sentir su descontento de manera reiterada. A principios de verano se presentó en los plenos municipales de junio y julio para escenificar la protesta y, afirma, lo seguirá siendo. Su reclamación principal es que el Ayuntamiento les pague el complemento por festivos aunque estén de baja que, según denuncian, avala la Ley 15/2022, de 12 de julio publicado al Boletín Oficial del Estado (BOE).

El importe global asciende a unos 700.000 euros —cerca de 5.000 euros por agente—. Una sentencia de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les dio la razón, pero el consistorio ha recurrido. “Es la misma situación que han vivido en Palamós, Sevilla o Vigo, con fallos desfavorables a los ayuntamientos”, recuerda Bartrolí con las cuatro sentencias en mano.

Desde el gobierno municipal, sin embargo, se insiste en que la negociación está en marcha. Fuentes municipales consultadas aseguran que “estamos negociando el convenio colectivo de todo el Ayuntamiento; en algunos casos los sindicatos aceptan las propuestas y en otros no, lo cual demuestra que el proceso avanza”.

El ejecutivo local cita como ejemplo el acuerdo de julio sobre la paga de productividad, firmado por todas las secciones sindicales, incluida la de la Policía Local, que en el último momento presentó una mejora aceptada por el consistorio. Dicho acuerdo contempla, además, una dotación presupuestaria para el desarrollo de la carrera profesional en 2026. “Se sigue negociando el convenio colectivo”, insisten.

Falta de recursos y comisaría

El choque, por tanto, tiene varios planos. El económico, marcado por el litigio judicial sobre los pluses; el organizativo, que abarca desde las condiciones materiales de trabajo hasta la dotación de recursos; y el simbólico, donde se acumulan "promesas incumplidas", según agentes policiales. El sindicato recuerda que en 2019, con la entrada del gobierno de Farrés, se anunció la construcción de una nueva comisaría en la zona de la biblioteca del Nord. “Cinco años después seguimos esperando”, reprocha Bartrolí.

La situación se complica porque, mientras la negociación se prolonga, la ciudad percibe los efectos del conflicto. La ausencia de horas extras repercute directamente en la cobertura de servicios y dispositivos especiales. El boicot en la Fiesta Mayor fue un gesto calculado, pero también un aviso: el malestar policial tiene una traducción inmediata en la vida pública de Sabadell. La próxima manifestación, prevista para este miércoles, será otro capítulo de una disputa que amenaza con prolongarse, salvo que una de las dos partes mueva ficha de manera decisiva.