Generalitat y Ayuntamiento de Sabadell estrenan un servicio de apoyo a empresas del Vallès, Maresme y Baix Llobregat

Sabadell (Vallès Occidental) ha dado un paso adelante en su vocación de capitalidad económica con la inauguración este miércoles 10 de septiembre de la nueva Oficina d’Atenció a l’Empresa, un espacio que ha sido diseñado para acompañar, asesorar y guiar a todo tipo de negocios, desde multinacionales hasta pequeños comercios locales. La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Sabadell y ACCIÓ —la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat—, ha abarca a todo el eje económico del Vallès, el Maresme y el Baix Llobregat.

Con esta apertura, la Generalitat ha alcanzado ya ocho oficinas de este tipo en Catalunya. En palabras de el secretario d’Empresa i Competitivitat, la de Sabadell, Jaume Baró, “ha sido una de las más potentes, porque este territorio ha concentrado un tercio del PIB catalán y ha representado uno de los polos industriales más fuertes del sur de Europa”.

Sabadell, motor económico

Su estreno ha reforzado el papel de Sabadell como "nodo de atracción empresarial". "Ha sido un motivo de orgullo tener aquí esta oficina, que nos ha convertido en referente no sólo del Vallès, sino también del Baix Llobregat y el Maresme", ha afirmado la alcaldesa Marta Farrés. El mensaje ha sido nítido: Sabadell ha consolidado su aspiración a ser centro neurálgico de servicios a las empresas en un ecosistema que ha combinado industria, innovación, universidades y tejido comercial.

La elección de Sabadell no ha sido casual tal y como han reiterado ambas administraciones. El Vallès ha aglutinado una potente base industrial con empresas tractoras, pymes, startups tecnológicas y comercio de proximidad, todo ello reforzado por infraestructuras estratégicas como el aeropuerto de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Politécnica y los parques científicos y tecnológicos. “Ha tenido una materia prima muy buena", ha señalado Baró, animando a los empresarios del territorio a “ser más ambiciosos” con la garantía de que han contado con el acompañamiento de ACCIÓ y del consistorio.

Representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento en la inauguración de la oficina de Sabadell / El Periódico

Una oficina con vocación de acompañar

La oficina se ha configurado como un centro práctico donde los empresarios han podido canalizar gestiones, resolver trámites y acceder a servicios de internacionalización, innovación y estrategia empresarial. La alcaldesa ha sido clara: “Este espacio no ha querido ser sólo un sitio físico, sino una oportunidad para crecer, para innovar y para crear empleo de calidad”.

La apuesta ha sido compartida: el Ayuntamiento ha aportado proximidad y conocimiento del tejido económico local; la Generalitat, a través de ACCIÓ, ha sumado capacidad técnica y proyección internacional. La fórmula ha buscado sinergias, evitando duplicidades y consolidando un modelo de colaboración que, como ha subrayado Farrés, “nos convierte en aliados en el territorio”.

El peso de esta nueva oficina se ha medido también en función de los retos industriales de Catalunya. "Apoyar a la industria ha sido nuestra prioridad, porque es donde hemos generado puestos de trabajo estables y progreso", ha recordado Baró. La industria, tradicionalmente uno de los pilares de la economía del Vallès y del Baix Llobregat, ha afrontado hoy desafíos globales que han requerido acompañamiento público: transición energética, digitalización e internacionalización.

La oficina de Sabadell, en este sentido, se ha convertido en palanca de competitividad, facilitando que las empresas locales hayan accedido a ayudas, asesoramiento y servicios avanzados sin tener que recorrer un laberinto administrativo. “Que hayan sido los profesionales los que han sufrido por vosotros”, ha dicho con cierta ironía la alcaldesa, subrayando el compromiso de aliviar a los empresarios de trámites engorrosos.

Una apuesta de país desde el territorio

Más que un servicio municipal, la oficina ha simbolizado una manera de entender la política económica desde el territorio. La proximidad, la cooperación entre instituciones y la atención integral a las empresas han conformado un modelo que ha podido replicarse en otros polos industriales. Para Sabadell, ha significado reforzar su papel de capital económica del Vallès y proyectar su influencia sobre un eje territorial que ha sostenido gran parte de la riqueza catalana.

Así pues, el balance es: empresas más acompañadas, instituciones más coordinadas y un territorio que ha reafirmado su potencia industrial.