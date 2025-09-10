El AMB levanta tres nuevos equipamientos sociales en el Vallès Occidental para reforzar la cohesión metropolitana

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) refuerza su red de infraestructuras sociales en el Vallès Occidental con tres proyectos de alcance vecinal: un nuevo polideportivo en Cerdanyola del Vallès, un hotel de entidades en Montcada i Reixac y un centro para asociaciones de apoyo a personas con enfermedades neurológicas en Sant Cugat del Vallès.

La iniciativa, cofinanciada con los ayuntamientos a través del Pla d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) 2020-2023, responde a la voluntad de construir una metrópolis más cohesionada, equitativa y con servicios públicos de calidad al alcance de los 3,4 millones de habitantes del área metropolitana.

Un polideportivo de última generación en Cerdanyola

El proyecto de mayor envergadura es el polideportivo Riu Sec de Cerdanyola del Vallès, iniciado el pasado 1 de septiembre. Con una inversión total de 8.759.498,55 € —de los cuales la AMB financia el 22,75 %—, el nuevo complejo se levantará en tres fases: tras el aparcamiento exterior ya ejecutado, la segunda etapa contempla el pabellón, el acceso principal y las zonas comunes, mientras que la tercera incluirá la piscina cubierta y las áreas verdes.

El pabellón deportivo será polivalente, con tres pistas que podrán funcionar de manera simultánea o unirse en una gran pista central. Contará con gradas para 394 personas, ocho vestuarios colectivos, pistas de pádel, una sala de formación y espacios para entidades deportivas. Una cafetería abierta al parque y al río reforzará la integración del equipamiento con el entorno.

El diseño, marcado por criterios de sostenibilidad, incorpora placas fotovoltaicas para autoconsumo, sistemas de reutilización de aguas pluviales, cubiertas ajardinadas, ventilación natural y control centralizado de instalaciones. El uso de policarbonato en las fachadas permitirá una iluminación equilibrada y un confort climático estable.

Montcada reconvierte una antigua escuela en hotel de entidades

En Montcada i Reixac, las obras comenzaron este mes de septiembre con el objetivo de transformar una antigua escuela en un hotel de entidades. Con una inversión de 1.249.371,48 €, el proyecto prevé su finalización en julio de 2026.

La actuación incluye la demolición de las partes del edificio que ya no se utilizan, una pequeña ampliación y la rehabilitación completa del interior, que acogerá asociaciones locales y servicios sociales. También se instalará un ascensor para garantizar la accesibilidad universal. Además, la eficiencia energética será uno de los pilares de la intervención.

Renders de hoteles y entidades de Montcada i Reixac / AMB

Sant Cugat gana un centro para entidades de apoyo neurológico

El tercer proyecto se sitúa en Sant Cugat del Vallès, donde la AMB ha culminado la rehabilitación de un local en la calle Borrell, 35, destinado a entidades que acompañan a personas con enfermedades neurológicas. La inversión asciende a 315.651,73 € y ha transformado un antiguo taller mecánico en un espacio versátil y luminoso de 279 metros cuadrados.

Las obras han nivelado el suelo para garantizar la accesibilidad, han eliminado pasillos para optimizar la superficie y han abierto el local al exterior con seis grandes ventanales que inundan las salas de luz natural. Las estancias se pueden dividir mediante cortinas o mamparas, lo que otorga al centro una flexibilidad singular.

Los tres proyectos, diferentes en escala y función, responden a una misma estrategia de fondo: dotar al área metropolitana de una red sólida de equipamientos sociales y deportivos que refuercen la cohesión territorial. La AMB, como promotora y financiadora, consolida así su papel en la construcción de una metrópolis más integrada, justa y con servicios públicos accesibles para todos sus ciudadanos.