Acto clave
El popular 'correbars' de la Fiesta Mayor de Sabadell se disfraza de turista para criticar la masificación
El tradicional correbars de Festa Major reunirá a unas 4.000 personas con una crítica al turismo masivo y a los pisos turísticos
División de opiniones en torno a la temática 'punk' del 'correbars' de la Festa Major 2023 de Sabadell
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El correbars de Sabadell (Vallès Occidental), uno de los actos más multitudinarios de la Festa Major, regresa este sábado 6 de septiembre a las 19 h con marcado carácter reivindicativo. En esta edición, bautizada como ‘Correguiris 2025’, el pasacalles festivo girará en torno al turismo y la gentrificación, y se espera la participación de unas 4.000 personas disfrazadas de “guiris”.
“La temática es para denunciar la gentrificación en Sabadell, porque el gobierno ha destinado más de 200 viviendas a pisos turísticos mientras a la vez se están ejecutando desahucios”, señalan a este diario miembros del Moviment Popular de Sabadell (MPS), entidad que asume este año la organización junto con el colectivo juvenil Arran. “Destinar tantos pisos al turismo implica un modelo de ciudad insostenible, de turismo masivo, que convierte a Sabadell en la corona de Barcelona”, añaden.
El correbars mantiene su formato habitual: un pasacalles con música, ambiente festivo y nueve carros cargados de bebidas populares –aigua de València, pomada y kalimotxo– además de una furgoneta que servirá durante el recorrido. El itinerario arrancará desde Can Capablanca y pasará por la plaça Sant Jaume, el Mercat Central, la plaça del Pi Pi, la plaça de l’Àngel y Sant Roc, para finalmente bajar por la Rambla y acabar en el recinto de Barraques, epicentro nocturno de la Festa Major.
La elección del turismo como eje temático conecta con una preocupación creciente en el área metropolitana: el encarecimiento de la vivienda y la proliferación de pisos turísticos. La organización subraya que la fórmula festiva y crítica explica el éxito del evento, convertido ya en un punto de encuentro generacional para la juventud sabadellense, donde el humor del disfraz se combina con la reivindicación política y social.
