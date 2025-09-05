La Cambra de Sabadell y el CE Sabadell estrechan lazos para impulsar proyectos de ciudad

La Cambra de Comerç de Sabadell y el Centre d’Esports Sabadell FC han sellado una alianza estratégica destinada a estrechar la relación entre la economía local y el deporte profesional. La presentación oficial, celebrada ayer en la capital vallesana, marca el inicio de una nueva etapa de colaboración con un objetivo claro: generar proyectos de ciudad que refuercen tanto la proyección empresarial como el crecimiento deportivo y social de Sabadell.

El acuerdo se fundamenta en la voluntad compartida de situar a la ciudad en una posición de referencia. “El CE Sabadell siempre ha sido un motor económico y social de nuestro territorio”, recordó Ramon Alberich, presidente de la Cambra, quien subrayó la importancia de vincular el tejido empresarial con los valores del club para maximizar el retorno común.

Por parte del CE Sabadell, su presidente, Pau Morilla-Giner, puso el acento en la oportunidad que abre el reciente ascenso deportivo, especialmente en el terreno audiovisual. Sin embargo, advirtió que el proyecto arlequinado no puede depender solo de los ingresos tradicionales: “Nuestro modelo quiere ser autosuficiente, con capacidad de generar valor mediante nuevos proyectos que vayan más allá del terreno de juego”.

En la misma línea, el máximo accionista del club, Adam Rothstein, admitió que la relación con el entorno empresarial podría haber sido más estrecha en el pasado, pero remarcó que ahora la apuesta es inequívoca: “El CE Sabadell representa trabajo, determinación y compromiso con la ciudad. Queremos que las empresas locales encuentren en el club un aliado estratégico, tanto por su proyección digital como por su arraigo social”.

La iniciativa, que se plantea como una hoja de ruta a medio y largo plazo, persigue generar un espacio de encuentro estable entre empresa y deporte, en beneficio de la ciudad. Con esta colaboración, la Cambra de Comerç de Sabadell y el CE Sabadell FC ponen la primera piedra de un proyecto compartido que aspira a reforzar la identidad de Sabadell como polo económico y deportivo del Vallès.