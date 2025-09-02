Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès

Polígono de Santiga
Gisela MacedoGisela Macedo
Periodista
Este martes al mediodía ha tenido lugar un incidente en una nave de la empresa Ravetllat Aromatics, ubicada en el Polígono industrial de Santiga, en Barberà del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona). Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat, se ha producido una reacción química accidental en las instalaciones.
Por el momento no hay constancia de ninguna persona afectada, ni se habría producido ninguna afectación en el exterior de la empresa. Ravetllat Aromatics se dedica a la fabricación de fragancias y aromas.
El aviso por este accidente se ha recibido a las 12:00 horas y hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han evacuado preventivamente varias empresas de esta zona de Santiga.
Asimismo, el cuerpo ha informado que el producto químico involucrado en la fuga se mantiene estable a baja temperatura y que se está manipulando en un entorno refrigerado. También apuntan que no se ha detectado ninguna fuga exterior.
