El nuevo buffet libre de Sabadell que triunfa en Tiktok: "Comida de buena calidad y precio sorprendente"

Los buffets libres tienen un atractivo especial. La posibilidad de probar mucha comida sin límite es un gancho imbatible para muchos comensales, que no dudan en peregrinar de buffet en buffet en busca de su restaurante preferido. En cada uno comparan la calidad de la comida, la sala y otra cuestiones para elaborar su ranking particular de estos establecimientos.

Los aficionados a los buffets libres de Catalunya tienen una nueva parada en Sabadell (Barcelona). Es en la cocapital del Vallès Occidental donde Mr. Undécimo ha abierto un restaurante en pleno centro de la ciudad con una amplia oferta de cocina asiática y de otros lugares del mundo.

El nuevo buffet libre de Sabadell ya ha causado sensación Tiktok tras haber sentado a su mesa a creadoras de contenido como Edurnyx, con más de dos millones de seguidores en la red social:

También ha visitado el Mr. Undécimo de Sabadell Josep Lluís Penadès, conocido en redes como @undeliciosomundo (260.000 seguidores en Tiktok). En su vídeo valora la "calidad" del establecimiento, en el que se dio un festín planetario: nigiris de Japón, tteokbokki de Corea, gambitas en curry amarillo de Tailandia, pato Pekín de China, panipuri de la India , espaguetis a la carbonara de Italia, calamares fritos, tartar, navajas... "El local es una preciosidad, y el precio, sorprendente", subraya.

Opiniones dispares en las reseñas de Google

Lejos de la unanimidad en Tiktok, el Mr. Undécimo de Sabadell recibe también algunas críticas en Google, donde tiene una valoración media de 4 estrellas (buena sin ser sobresaliente).

"La calidad del producto no es buena y el precio caro" y "bastante flojo en general" son algunos de los comentarios negativos, que se entremezclan con reseñas elogiosas como "sitio muy bueno si hablamos de sabores" y "excelente experiencia, volveremos seguro".

Dónde esta el Mr. Undécimo de Sabadell y precio