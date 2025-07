El crecimiento de población desafía a la segunda corona de Barcelona: "Necesitamos adaptar nuestros servicios"

Dos expresiones ilustran la preocupación de los ayuntamientos catalanes por hacer frente al reto demográfico en sus ciudades: "La botella se está vaciando" y "la tierra se mueve". A ellas se refirieron tanto David Bote, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y alcalde de Mataró, como Laia Bonet, primera tenienta de Alcaldía de Barcelona, en la Convenció Nacional d'Alcaldes 2025 celebrada en Barcelona a finales de mayo.

En ella quedó patente cómo el cóctel entre envejecimiento de la población, bajada de la natalidad e incesantes flujos migratorios ha dejado pequeños a los servicios municipales para dar respuesta a necesidades sociales que les sobrepasan. La preocupación es especialmente visible entre las ciudades de la asociación Arc Metropolità, donde están integradas urbes de la segunda corona metropolitana de Barcelona, entre ellas Terrassa, Sabadell, Mataró o Vilanova i la Geltrú.

Solo en 2023, Sabadell fue el municipio de Catalunya con el mayor saldo migratorio positivo, es decir, donde el número de nuevos vecinos superó al de los que se marcharon, en total recibió: 974 personas. Le siguieron Vilanova i la Geltrú y Terrassa, según los últimos datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). “Que Sabadell sea una de las ciudades que más población acoge tiene una lectura positiva para el Ayuntamiento. "Somos una ciudad viva y atractiva”, valora el primer teniente de alcaldesa, Eloi Cortés. “Pero también representa un reto importante: necesitamos adaptar nuestros servicios al ritmo de este crecimiento, y eso requiere planificación, recursos y tiempo”, advierte. Cortés no duda en calificar a muchos de los recién llegados como “expulsados de Barcelona”, en el sentido de verse empujados a salir por la dificultad de acceder a una vivienda digna en la capital.

Un debate similar se ha abierto en Terrassa, que ya supera los 233.000 habitantes. El alcalde, Jordi Ballart, alertó durante su balance de mandato sobre el "riesgo de colapso” si no se actúa con visión estratégica. “Nos preocupa el ritmo de crecimiento, como también preocupa a otros alcaldes de municipios grandes de Catalunya. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la garantía de servicios públicos de calidad”, señaló.

Ballart subrayó que servicios como la sanidad, la educación o el transporte deben crecer al mismo compás que la población. “Es cierto que hay una presión muy fuerte, pero también lo afrontamos como una oportunidad para reforzar la cohesión y construir una ciudad moderna, diversa y con oportunidades”. El Ayuntamiento de Sabadell, por su parte, busca que Sabadell se convierta en una ciudad exclusivamente residencial. En esa línea, el Ayuntamiento impulsa planes urbanísticos que permiten densificar sin perder suelo industrial, con la mirada puesta en atraer empleo y garantizar una economía equilibrada.

En Vilanova i la Geltrú, con cerca de 70.000 habitantes, el fenómeno se reproduce con matices propios. Su buena conexión con Barcelona y un precio de la vivienda más asequible la han convertido en refugio para muchas familias. “Es una tendencia que llevamos tiempo observando. Desde el Arc Metropolità reclamamos políticas de país: necesitamos infraestructuras, vivienda y seguridad que acompañen este proceso”, apuntan desde el consistorio. En las últimas semanas, la ciudad ha reforzado sus líneas de autobús hacia la capital y trabaja en proyectos para mejorar tanto la C-31 como el servicio de Rodalies. Paralelamente, se impulsa un Plan de Ordenación Urbanística y se promueven promociones de vivienda pública, con el objetivo de planificar un crecimiento sostenible que mantenga la conexión con Barcelona sin perder calidad de vida.

"Una mancha de aceite que se va extendiendo"

Si se amplía la mirada más allá de Barcelona, el crecimiento demográfico en varias ciudades de su entorno inmediato es significativo. En global, Sabadell ha sumado 8.471 habitantes en los dos últimos años (2022 y 2023, según los últimos datos de Idescat), Terrassa ha ganado 6.270 y Mataró, 2.430. Este aumento está vinculado al precio de la vivienda en la capital, que actúa como una auténtica palanca de flujos migratorios.

Solo en 2023, Barcelona perdió 11.500 residentes que se trasladaron a otros municipios catalanes. Un fenómeno que también se reproduce en otras ciudades densamente pobladas del área metropolitana, como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. El encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario, junto con la presión turística sobre el parque residencial, empuja a muchas familias a buscar alternativas más asequibles, especialmente en localidades bien conectadas con la capital.

No obstante, estas grandes ciudades no pierden población en términos absolutos. De hecho, y aunque pueda parecer paradójico, siguen creciendo gracias a la llegada de población extranjera. Solo en 2023, Barcelona ganó 45.402 nuevos residentes procedentes del extranjero. Esta tendencia tiene efectos colaterales directos también en el entorno de la capital. Según Idescat, el precio del alquiler en Sabadell ha subido un 62,54% en la última década, mientras que en Terrassa el incremento supera el 63,41%.

“La burbuja del alquiler no ha estallado solo en el centro de Barcelona. Se debe leer como una mancha de aceite hacia su periferia”, advierte la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo. “En la última década, hemos visto incrementos porcentuales del alquiler más abruptos en ciudades como Terrassa que incluso en la propia capital”.

La dinámica, además, se ha acelerado en los últimos años. Arcarazo señala que quienes huyen de los precios desorbitados de Barcelona están presionando los mercados inmobiliarios de municipios colindantes, que hasta hace poco ofrecían algo de oxígeno.

Los expertos, de hecho, advierten de que el mismo efecto de Barcelona se podría generar en las ciudades del entorno. Para la especialista en migraciones internas, la doctora Arlinda García, ya ha ocurrido. “Estamos ante una mancha de aceite que se va extendiendo”, advierte. “Las personas expulsadas por los precios de Barcelona se trasladan a ciudades más asequibles. Pero al concentrarse allí, presionan la demanda y los precios también suben. El mismo patrón se repetirá en otras localidades si no se actúa con políticas de contención y vivienda pública”. La secunda la socióloga exsíndica de Sabadell Eva Abellan, quien explica que "estas ciudades ya empiezan a sentirse tensionadas ante el aumento de población".

El jefe de sección de Análisis y Próspectiva Territorial de la Diputación de Barcelona (DIBA), Josep Antoni Bàguena, matiza que "estas ciudades también expulsan población a otras más pequeñas que sufren un volumen de población porque cuantitativamente no son tan grandes pero porcentualmente sí que suponen un incremento". A su juicio, "no se puede entender que Barcelona es únicamente el municipio de Barcelona, sino que es toda su área metropolitana". Así explica que el territorio que "expulsa" a vecinos es el contínuo que va del Baix Llobregat hasta el Barcelonès Nord y buena parte de Montcada.

"A partir de aquí existen unas dinámicas de referencia de salida y entrada no únicamente de estas grandes ciudades del Vallès - y del Arc Metropolità - también hacia las ciudades más pequeñas como son Cardadeu, Caldes de Montbui o Sant Sadurní d'Anoia, más vinculadas a las poblaciones dispersas", agrega Bàguena. Y así, el ciclo se repite. La migración interna no es un fenómeno nuevo en Catalunya, pero ha ganado una intensidad que deja sin aliento a ciudades receptoras que no siempre, aseguran, cuentan con herramientas para absorber el impacto.